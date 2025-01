La provincia italiana protagonista con "Le volpi". Grande prova di Colangeli, Mandracchia e Ombrato

Apre stasera (ore 21) la stagione teatrale al Francini di Casalguidi promossa dall’amministrazione comunale e Fondazione Teatri di Pistoia con "Le volpi", uno spettacolo di CapoTrave, compagnia di produzione teatrale fondata nel 2003 da Lucia Franchi e Luca Ricci, autori di proprie drammaturgie originali, portate in scena in oltre 400 teatri italiani. E originale lo è anche "Le volpi", occasione per assistere a una grande prova dei tre artisti in scena: Giorgio Colangeli (uno degli attori più richiesti e amati del cinema d’autore italiano, basti ricordare, tra i tanti, "La Cena" di Ettore Scola, "Il Divo" di Paolo Sorrentino e il recente "C’è ancora un domani" di Paola Cortellesi) e Manuela Mandracchia (nel 2024 Premio Le Maschere del Teatro 2024) assieme a Federica Ombrato.

La storia ruota attorno all’incontro tra due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. È agosto, i pensieri volano al mare e alle vacanze, eppure restano da mettere in ordine alcune faccende che interessano i protagonisti della storia. Ed è così che si confessano legittimi appetiti e interessi naturali, si stringono e si sciolgono accordi, si regola la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi. La provincia italiana è la vera protagonista della vicenda, quale microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. La corruzione è proprio questo concedere a sé stessi lo spazio di una impercettibile eccezione.

Biglietti al prezzo unico di 11 euro; acquisti anche on line su www.bigliettoveloce.it. La biglietteria del Francini aprirà un’ora prima della rappresentazione.

l.m.