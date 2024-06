La panchina del donatore. Inaugurazione

Domenica 16 giugno, nell’ambito della "Festa del donatore", il gruppo donatori di sangue Fratres di Agliana inaugura la "Panchina del donatore" collocata, in collaborazione con il Comune di Agliana, sulla pista ciclopedonale in via Mallemort de Provence. "Una goccia del mio sangue per un palpito del tuo cuore" è la frase riportata sulla panchina per ricordare, ai passanti e a chi vorrà sedersi per un momento di relax, l’importanza fondamentale della donazione di sangue per salvare vite umane. La festa inizia alle 17.30 con la santa messa celebrata nella chiesa di San Piero e prosegue con l’inaugurazione della panchina. Poi i donatori si riuniranno al Lago Primo Maggio, per un momento conviviale, con cena e premiazione dei donatori più attivi. Il 2023 ha registrato il record di donazioni negli ultimi cinque anni per il gruppo donatori di sangue Fratres di Agliana: 427 donazioni totali, di cui 325 di sangue e 102 di plasma, con 247 donatori, 48 dei quali nuovi. La crescita di donazioni e donatori è il frutto della comunicazione fatta dal gruppo nelle piazze e durante le manifestazioni, per informare e sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma, la cui richiesta è sempre molto alta, come è alta l’attenzione all’idoneità dei donatori. Il gruppo Fratres di Agliana è nato nel 1966, quest’anno ha raggiunto quindi i 58 anni di attività e celebra anche la festa biennale del donatore, premiando i donatori più attivi. Attualmente il presidente è Andrea Rossini. Il gruppo prosegue rinnovandosi, ma con tanta gratitudine verso le vecchie colonne dell’associazione. Gli aspiranti donatori possono contattare i Fratres di Agliana tramite Facebook, Instagram e Whatsapp al numero 338.2112089.

Piera Salvi