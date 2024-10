La Mostra Martini rinascerà. Aziende, parco e parcheggio. Un progetto da otto milioni

Riqualificare l’ex-Mostra Mobili Martini, ricavando dall’edificio dismesso da anni nuovi spazi per le attività commerciali, con un parco e un parcheggio pubblico, lavorando anche al riassetto della viabilità. Costo indicativo dell’operazione: poco meno di otto milioni di euro. E’ il piano della giunta Romiti, con il documento di indirizzo approvato pochi giorni fa. L’obiettivo a breve termine è rientrare nei beneficiari delle risorse che la Regione metterà a disposizione degli enti locali per la rigenerazione urbana: il Comune ha partecipato a una manifestazione di interesse (prima scadenza il 30 settembre scorso) che prevedeva la possibilità, per i Comuni, di presentare alla Regione Toscana piani specifici per il riuso delle aree già urbanizzate, migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, e riqualificare aree di degrado urbanistico. Il Comune, per via Montalbano, aveva promosso già un paio d’anni fa il percorso partecipativo "Mobilitiamoci", coinvolgendo commercianti e tecnici esterni per "immaginare" il nuovo sviluppo dell’area. L’iniziativa si è chiusa a inizio anno con la consegna al Comune di un progetto che suddivide la via in cinque ambiti territoriali. E nell’"ambito 2", tra le varie proposte, viene indicata proprio la rinascita dell’immobile "ex-Mostra Mobili Martini", considerato uno dei fabbricati maggiormente rappresentativi del passato di Quarrata "città del mobile". L’idea è di reperire fondi per far sì che questo maxi-intervento sull’asse via Montalbano-via Europa-via Torino, possa concretizzarsi nei prossimi anni, magari dividendolo in due lotti. Il più oneroso, da oltre sei milioni, riguarda l’edificio da recuperare: la proposta è di mantenere inalterata la facciata, limitandosi a un restauro, intervenendo all’interno per ricavare spazi per aziende e attività commerciali pronte a scommettere sul territorio.

Il secondo lotto, oltre 850mila euro, riguarda invece la realizzazione di un "Parco urbano" e di un parcheggio adiacente, entrambi a corredo dell’Ex-Mostra. "E’ un progetto in fase embrionale. Restiamo in attesa dell’esito della manifestazione di interesse – ha detto il vicesindaco Patrizio Mearelli –, ma come amministrazione abbiamo più volte espresso e manifestato la volontà di incentivare una rigenerazione della zona".

Giovanni Fiorentino