La maggioranza esulta: "Premio per il lavoro"

"Dopo tre mesi dall’insediamento della nuova giunta e con sano ottimismo e buona volontà, siamo riusciti a mettere dei punti fermi per il futuro di Montecatini. Di fatto, durante il consiglio di venerdì 27 settembre, è stata approvata la costituzione della Dmo, caposaldo del programma elettorale e fattore essenziale per dare la prima svolta dal punto di vista turistico alla nostra città". Le forze di maggioranza esultano per il via libera ottenuto dall’atto costitutivo e dallo statuto della Fondazione Turismo. Il sindaco Claudio Del Rosso e la sua amministrazione sono ripartiti con il lavoro che, nel giro di circa due mesi, porterà all’approvazione del business plan, della convenzione tra il nuovo organismo e l’ente, e di atri documenti che renderanno operativa la struttura. Diverse responsabili degli uffici hanno lavorato molto per il primo passo di questa procedura. Così, ieri mattina, il sindaco Del Rosso ha inviato un mazzo di fiori a ciascuna di loro. La lista civica "Per Montecatini", il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle ricordano che "già nello scorso mandato amministrativo la prima scintilla sulla Dmo venne data da tre atti posti in essere dal Pd. Essenziale è stato il lavoro del sindaco, degli assessori, di consiglieri e soprattutto degli uffici competenti. Nonostante le riserve dell’opposizione, la maggioranza si è resa ancora una volta unita nelle sue decisioni. I consiglieri della maggioranza, durante il consiglio, hanno fatto valere le loro idee con un lungo dibattito".

La maggioranza sottolinea che "la Dmo rimarrà nel futuro, sarà il vero centro propulsore di eventi culturali e ludici che richiameranno maggiori presenze e quindi un gettito finanziario più importante da utilizzare non solo nel turismo ma nel decoro urbano e valorizzazione del tessuto urbano, specialmente delle aree a verde. Diventerà un elemento centrale di Montecatini, che, come ben sappiamo ,vive di turismo. Definirlo un carrozzone significa ancora una volta non dare speranze né al cambiamento né ai cittadini e associazioni che hanno collaborato alla sua formazione". Le forze che sostengono Del Rosso affermano di sapere bene "che molti altri problemi dei cittadini necessitano di attenzione e per questo stiamo lavorando per affrontarli con la determinazione. Nel frattempo, abbiamo gettato le fondamenta del nostro progetto di città che vogliamo".

Da B.