La campanella suona . In millesettecento sui banchi

Più di millesettecento alunni sono pronti a iniziare il nuovo anno scolastico, lunedì 16 settembre, all’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana. La bella novità di quest’anno è l’apertura della nuova scuola primaria in via Mallemort de Provence, intitolata a Leonardo Da Vinci. "Siamo pronti – dice con soddisfazione la dirigente scolastica del Sestini Angela Desideri –. Il trasloco è stato fatto, gli ambienti sono perfettamente arredati, tutte le insegnanti si dedicano ad addobbare le aule per accogliere al meglio gli alunni. Siamo felicissimi – prosegue la dirigente – perché è stata costruita secondo i dettami dell’innovazione e sarà bellissimo insegnare e apprendere in quella scuola".

Il nuovo edificio, lo ricordiamo, è stato inaugurato il 25 maggio scorso in un clima di grande festa con tanti bambini e bambine attorno al sindaco Luca Benesperi per il taglio del nastro. E’ una scuola ecologica e all’avanguardia: soffitto in legno, illuminazione controllata, che aumenta o diminuisce la potenza in base alla luce naturale, energia da fonti rinnovabili, ricambio d’aria. Oltre alle cinque aule, ci sono una stanza-laboratorio, una stanza molto grande polifunzionale (mensa e laboratori), un locale per lo sporzionamento delle vivande, la sala docenti, i servizi igienici per i bambini e per gli adulti e uno spazio esterno a verde, dove ci sono due aree per la didattica all’aperto. L’edificio è stato realizzato su terreno di proprietà del Comune, con le risorse dell’ente tramite accensione di un mutuo e contributo regionale di 500mila euro.

"Anche tutti gli altri plessi scolastici sono pronti – ricorda Desideri – e per tutti gli alunni, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla media, la scuola inizia lunedì 16". La dirigente spiega anche come è stata organizzata l’accoglienza. "Alla scuola media, per gli alunni di prima il cancello si apre alle 7.45, quindi saranno i primi a entrare, mentre arriveranno all’ora successiva gli alunni di seconda e di terza. Alla scuola primaria e dell’infanzia, invece, entreranno prima i più grandi e saranno loro ad accogliere i bambini delle prime classi".

La dirigente sottolinea inoltre che l’anno inizia sotto buoni auspici, poiché alla scuola secondaria di primo grado ci sono già tutte le nomine, ogni insegnante è già stato assegnato alla propria cattedra e l’organico è quasi a regime anche per l’infanzia e la primaria. Alla scuola dell’infanzia ci sono in totale 16 sezioni, gli alunni sono complessivamente 372 accolti in quattro plessi: San Michele, San Niccolò, San Piero e Don Milani di Spedalino. Alla scuola primaria la campanella suonerà per 766 scolari e i plessi che li accoglieranno sono tre: Don Milani di Spedalino, Gianni Rodari e Leonardo da Vinci. Sono 26 le classi che ospitano gli alunni della scuola media, in totale 573, nell’edificio tra via Della Repubblica e via Alessandrini. In totale, dunque, all’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana saranno 1711 gli alunni che inizieranno questo nuovo anno scolastico. "Noi siamo pronti e carichi per cominciare", conclude la dirigente Angela Desideri.

Piera Salvi