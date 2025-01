La Befana dei carabinieri: "Fra speranza e natura"

PISTOIAQui, a Pistoia, come in tutta Italia. Una giornata speciale. Con tanti bambini ricoverati negli ospedali di tutta Italia che hanno ricevuto doni e attenzioni: quaderni, matite colorate e zainetti. Un gesto carico di molti significati. Anche quest’anno i carabinieri forestali si sono posti in prima linea nell’organizzazione della "Befana della Biodiversità", una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà.

Più di cento carabinieri hanno raggiunto i reparti pediatrici di 44 strutture ospedaliere in tutta Italia, oltre alle case famiglia, portando con loro un simbolo di natura e speranza rivolto ai bambini ricoverati e al personale sanitario impegnato nelle corsie durante l’Epifania, anche nei giorni precedenti il 6 gennaio, visitando oltre 1200 bambini. I carabinieri forestali della biodiversità hanno consegnato gadgets e materiale didattico-educativo sul tema dell’ambiente per alleviare il dolore dei piccoli degenti e hanno condiviso racconti, immagini e sensazioni riguardanti la conoscenza della biodiversità, per consentire un “contatto” virtuale con la natura.

L’obiettivo – spiega una nota del reparto – è stato trasmettere ai bambini la conoscenza e l’amore per la natura, raccontando il mondo straordinario delle 150 riserve naturali dello Stato e foreste demaniali gestite dal raggruppamento carabinieri Biodiversità: habitat eccezionali dove vivono specie animali e vegetali di rara bellezza. Il personale del Reparto di Pistoia ha fatto visita, nel pomeriggio di lunedì ai piccoli degenti ricoverati nel reparto di Pediatria e ai bimbi giunti al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Santo Stefano di Prato per portare gli auguri della Befana e per donare quaderni, matite colorate, zainetti, brochures, giochi ed oggetti realizzati dal Reparto con legname proveniente dalle Riserve Naturali Statali Pistoiesi.

"Lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e di rispetto dell’ambiente – dice la comandante del reparto, tenente colonnello Daniela Scopigno – è uno dei compiti istituzionali più importanti dei reparti carabinieri Biodiversità; in particolare la “Befana della Biodiversità” è un progetto al quale il raggruppamento carabinieri Biodiversità dell’Arma tiene in modo particolare: un momento speciale che ci permette di portare la nostra vicinanza ai bambini e alle bambine che stanno vivendo l’esperienza della malattia.