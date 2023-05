Investe un uomo e va via La Municipale ricerca un autocarro "pirata"

Ha urtato un pedone con lo specchietto retrovisore, facandolo cadere a terra, ma ha proseguito la sua corsa. Ora la polizia municipale di Agliana sta conducendo indagini per risalire al mezzo, un autocarro, e al suo conducente. Il pedone investito, un giovane di 36 anni che, da una prima ricostruzione, stava camminando a bordo strada, è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in codice giallo all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Avrebbe riportato un trauma cranico, a quanto pare non grave e una ferita al braccio sinistro, probabilmente causata dall’urto dello specchietto. E’ successo ieri mattina sulla via Provinciale Pratese in località Ponte alla Trave (nella foto), verso le 8.40. Sembra che, sia il pedone che l’autocarro, stessero procedendo in direzione Pistoia, quando l’automezzo, superando il giovane l’avrebbe urtato con lo specchietto, proseguendo la sua marcia. La municipale di Agliana al lavoro per rintracciare l’autocarro e l’autista.

Sempre ad Agliana, ieri verso le 13.20, due donne sono rimaste ferite in un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli, sempre sulla Provinciale Pratese, in prossimità della confluenza con via Serragliolo. Da una prima ricostruzione, risulterebbe che un autobus di linea, che viaggiava in direzione Pistoia, avrebbe tamponato un’auto e l’impatto avrebbe provocato il tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto. A causa dell’urto sarebbero stati danneggiati anche un muretto e la segnaletica stradale. La scena sul momento è apparsa molto preoccupante, con il timore che il bilancio dei feriti fosse maggiore. Sono intervenute la Misericordia di Agliana e la Misericordia di Montale prendendo in carico le due donne ferite, trasportandole al pronto soccorso del San Jacopo in codice giallo. Le condizioni delle due donne non apparivano gravi ma erano molto spaventate. Sul posto la polizia municipale di Agliana per i rilevi. La Misericordia di Montale, ieri mattina poco dopo le 5, è intervenuta anche in via Montalese a Santomato, in prossimità del circolo Arci, in soccorso di un ciclista di 22 anni investito da un furgone. In questo caso però, il conducente si è fermato attivando i soccorsi. Il giovane ciclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Jacopo dai soccorritori della Misericordia montalese. Quella di ieri è stata, dunque, una giornata particolarmente segnata da incidenti in due strade sulle quali si richiama spesso la pericolosità: la Montalese tra Montale e Pistoia e la Provinciale Pratese di Agliana dove negli anni passati ci sono stati anche morti. Particolarmente pericolosa risulta la confluenza tra via Serragliolo e la Provinciale, dove nell’agosto 2017 perse la vita un motociclista e in passato ci sono stati diversi incidenti con feriti. In quel punto è, infatti, prevista la realizzazione di una rotatoria.

