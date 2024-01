"Interconnettiamoci ma con la testa". Il Lions Club in classe

Interessante iniziativa del Lions Club Abetone Montagna Pistoiese rivolta alle scuole, relativamente all’utilizzo di internet. "Nei giorni scorsi – scrive il sodalizio - si è tenuto il nostro service presso l’istituto "Alcide De Gasperi" di Cutigliano insieme al dottor Maurizio Sonnoli, "Interconnettiamoci, ma con la testa". I temi della giornata sono stati molteplici, tutti strettamente connessi con fake news, cyber bullismo, pedofilia e quant’altro di attinente con i danni che possono venire provocati da un uso poco consapevole della tastiera. Purtroppo, come è apparso evidente, anche la preparazione dei genitori appare talvolta carente. "Il problema – ha affermato il presidente del sodalizio, Paolo Andreotti – ha rilevanza nazionale, non solo dal punto dell’uso consapevole ma anche da quello sanitario, si possono portare ad esempio dolori legati a posture sbagliate, anche se il nostro focus, evidenziato dal dottor Maurizio Sonnoli, che è un’autorità di livello nazionale, è quello sugli enormi rischi non evidenti a cui i ragazzi sono esposti. Dare loro gli strumenti per essere utenti consapevoli è stato l’obbiettivo dell’incontro, con lo stesso tema lo ripeteremo lunedì 22 gennaio alla scuola ’Renato Fucini’ sede di San Marcello dell’istituto comprensivo. Al momento, dopo questo primo incontro voglio portare i nostri complimenti agli alunni delle classi quinta elementare; prima, seconda e terza delle scuole secondarie di secondo grado di Cutigliano per il loro interesse e attenzione e un ringraziamento speciale alle docenti che hanno coinvolto i propria alunni".

Andrea Nannini