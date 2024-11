Infarto mentre monta le reti alla Selletta

Colto da malore e soccorso dall’elicottero Pegaso1, arrivato da Firenze. È accaduto nel pomeriggio di ieri all’Abetone nella zona del Monte Gomito, alla Selletta, più precisamente sembra che il dramma si sia verificato nella zona della Riva. L’uomo, D.G. 41 anni, di Fiumalbo, stava lavorando agli impianti di proprietà comunale. Era impegnato a montare le reti di protezione e i cannoni per l’innevamento programmato quando, all’improvviso, ha accusato forti dolori addominali. Si è capito che era stato colpito da un infarto, per fortuna la tempestività dei soccorsi ha fatto sì che la situazione potesse risolversi positivamente, sia pur a prezzo di un ricovero in elicottero.

Sul luogo è sopraggiunta un’autoambulanza della Misericordia di Abetone, che però non ha dovuto effettuare il trasferimento perché i sanitari scesi dal velivolo lo hanno stabilizzato e caricato sull’elisoccorso direttamente sul posto, senza ricorrere al trasporto nel piazzale dell’Uccelliera, dove invece normalmente il velivolo atterra. È stato quindi deciso di provvedere direttamente sul posto, per poi trasferirlo all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e ricevere le cure del caso. L’uomo è noto sul territorio e l’apprensione generata dalla notizia del grave malore, è andata stemperandosi quando è arrivato l’annuncio che non era in pericolo di vita. Quanto avvenuto allo sfortunato operaio rappresenta, a detta delle persone che lavorano agli impianti, il primo caso in cui un operatore delle piste, viene colpito da infarto sul posto. Andrea Nannini