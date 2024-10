Incontri magici con gli abitanti di Celle

Lo sguardo acuto, paziente e lieve di Giovanni, per un anno intero si è posato su tutte le creature, con le ali, con le zampe e con le branchie, che popolano il Parco di Celle. Due cose benedicono il fotografo: la pazienza e la fortuna. Poi egli vede. Giovanni ha visto il pettirosso posarsi sulla fontana davanti alla villa, il codirosso comune sul Viale della Poesia, il codirosso spazzacamino sull’opera di Luigi Mainolfi "Per quelli che volano", sul tetto della Fattoria, Gatto Giuliano davanti al cancello, il pipistrello Myotis emarginatus su "I caduti e i salvati" di Robert Morris, nell’antico fienile, il Martin pescatore (il Re di ogni obiettivo) su "La Morte di Efialte", di Anne e Patrick Poirier, la magnifica libellula rossa su "Tema e variazioni II" di Fausto Melotti e tante creature ancora. Il risultato è un piccolo splendido libro che sarà presentato questo sabato. E’ la terza opera fotografica di Giovanni Ciattini dopo "Firenze con le ali" e "Prato con le ali". E e chissà che la quarta non sia Pistoia. "La bellezza è una calamita che attira gli uccelli" è la riflessione dell’artista Ciattini. Come non essere d’accordo, quando il volo delle rondini sulla sfera d’oro del Duomo di Firenze è stato da lui fermato con poesia e genio, altri due elementi essenziali quando si scatta.

E gli animali, tutti, amano Celle, la sua quiete silenziosa che ospita, grazie a Giuliano Gori, la più importante collezione d’arte moderna del Mondo e raccontano, con la loro presenza, che l’Arte è una via, un tramite per elevare lo spirito. Guardare in alto. Il libro di Giovanni Ciattini si intitola "Abitanti di Celle. Un viaggio nella natura del parco", realizzato per Gli Ori Pistoia e stampato da Gf Press Serravalle Pistoiese. Le foto sono state scattate fra il 2023 e il 2024.

"Con questa originale esperienza portata avanti da Giovanni Ciattini – scrive Stefania Gori, Presidente della Fondazione Gori-Celle –, fatta di scatti rubati nel parco di Celle, in cerca degli animali che la abitano e che prendono confidenza con le opere d’arte, apriamo ufficialmente le attività della nuova Fondazione Gori-Celle. L’idea della fondazione è sorta dopo la scomparsa dei nostri genitori Pina e Giuliano, con l’intento di conservare, promuovere e valorizzare i beni culturali, paesaggistici con un riguardo particolare alle opere permanenti di arte ambientale della Fattoria di Celle. Una responsabilità che ci vedrà impegnati in futuro nella salvaguardia e protezione di un’idea di arte contemporanea e collezionismo fuori dagli schemi comuni, raro e quindi da custodire".

"Una gioia immensa – scrive Patrizia Gori che ha curato la pubblicazione e ne racconta la genesi – vedere finalmente stampato questo libro, testimone della straordinaria bellezza della natura che a Celle si armonizza con l’arte, creando un dialogo visivo di forte intensità. Ci sono voluti mesi di lavoro per arrivare fino a qui, partendo da quella luminosa mattina in cui incontrai Giovanni Ciattini sul ponte alle Grazie a Firenze. Mi parlò con entusiasmo della sua passione per la fotografia di questi animali. Gli raccontai di Celle, dove le tante installazioni di arte convivono in armonia con la fauna locale, e in particolare proprio con gli uccelli, che vengono a posarsi su queste opere, creando scene di rara bellezza. L’idea lo affascinò immediatamente. Era una nuova sfida. Nei mesi successivi si è immerso totalmente nel parco, osservando pazientemente e catturando i momenti in cui questi uccelli, con grazia e spontaneità, venivano a posarsi sulle opere d’arte. Ogni fotografia di questo libro è la descrizione di un incontro magico, tra la libertà e la grazia degli uccelli e le forme audaci e innovative delle sculture di arte ambientale che stanno silenziose, come in attesa di questi animali, creando un’armonia che celebra sia la creatività umana che la bellezza naturale".

Il libro sarà presentato sabato 19 ottobre, quando la fattoria di Celle ospiterà una giornata di studi sui giardini storici, e la cultura del verde, con studiosi di caratura internazionale.

lucia agati