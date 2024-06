Schianto in bici contro un albero: grave un ragazzo

Cutigliano (Pistoia), 10 giugno 2024 – Ci sono stati momenti di paura per le possibili conseguenze di una caduta di cui è stato vittima un ragazzo che, dalla provincia di Lucca era salito in montagna per percorrere i sentieri sopra il paese di Cutigliano, in sella alla sua mountain bike.

Il giovane è andato a schiantarsi contro un albero, nei boschi della Doganaccia, per cause ancora non note. Varie le fratture riportate, con un importante trauma facciale, ma considerato il violento impatto si è inizialmente temuto per conseguenze ancor più gravi.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio non lontano dalla stazione di arrivo della funivia che da Cutigliano raggiunge il paesino e la zona da cui si diramano le piste e i sentieri. L’uomo, un ventiquattrenne di Camaiore, aveva raggiunto la zona per scendere a valle in sella alla sua bicicletta, forse nell’affrontare un dosso o un salto, non è ancora chiaro quale sia stato l’innesco della caduta, è andato a sbattere violentemente la faccia contro a un albero. A seguito dell’impatto il giovane ha perso i sensi e anche diversi denti, oltre a procurarsi un trauma facciale di entità non trascurabile; quando si è risvegliato ha raccontato ai soccorritori di accusare un forte dolore al femore destro ma, da una prima verifica non sarebbero state riscontrate fratture.

Sul posto era presente, per motivi legati a un servizio di altro genere, un’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Maresca: sono stati i volontari di questa squadra a prestare i primi soccorsi e a spinalizzare lo sfortunato biker. Sul luogo sono intervenuti sollecitamente gli uomini del Soccorso Alpino Speleologico Toscano, una squadra della Misericordia di Cutigliano e l’automedica di San Marcello. Dopo aver ricevuto le cure del caso, il giovane è stato assicurato alla barella e condotto al piazzale dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso Pegaso1 arrivato da Firenze per accompagnarer il giovane all’ospedale di Careggi, per gli accertamenti legati all’evento traumatico e dove il ragazzo è tutt’ora ricoverato.

Andrea Nannini