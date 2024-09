Il patrono della polizia. Emozioni alla cerimonia in onore di San Michele: "Legalità e regole"

Un successo ed emozioni per festeggiare San Michele che fu proclamato da Papa Pio XII patrono e protettore della Polizia di Stato per sostenere la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni con impegno professionale al servizio del prossimo. "Un doveroso pensiero va a coloro che nell’adempimento del dovere – ha detto il Questore Marco Dalpiaz durante la cerimonia ufficiale e prima della preghiera – hanno donato la vita indicandoci la strada da seguire per affermare la legalità e le regole di civile convivenza".

Il fulcro del cerimoniale è stata la messa solenne alla presenza del Prefetto Licia Donatella Messina, delle massime autorità civili e militari e con la partecipazione della cittadinanza che non ha fatto mancare la sua presenza, importante segnale di gratitudine per il lavoro che la polizia svolge giorno e notte sul territorio per la sicurezza di tutti. Una celebrazione, questa, che ha espresso molti significati: non solo la vicinanza del Questore con tutti gli uomini e le donne in uniforme impegnati ogni giorno sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica ma anche la condivisione con i cittadini, la parte sana della società, di un momento di festa per i poliziotti pistoiesi nell’intento di riunire insieme le diverse realtà che devono contribuire a realizzare il concetto di "sicurezza partecipata", sempre più fondamentale per raggiungere importanti obiettivi. La giornata e la cerimonia si è articolata in vari momenti: la messa nella parrocchia di Santa Maria Assunta officiata dal Cappellano della Polizia di Stato don Cristoforo Mielnik per poi procedere alla consegna di alcuni riconoscimenti attribuiti dal Capo della Polizia al personale in servizio ed in quiescenza che si è evidenziato per particolari operazioni di Polizia o per anzianità di servizio.

Inoltre, nell’ambito del "family day", la giornata dedicata alla famiglia, importante occasione di incontro e di conoscenza dei luoghi di lavoro degli operatori di Polizia da parte dei propri familiari, che da anni rappresenta un valore aggiunto alla ricorrenza di San Michele Arcangelo, si è svolto un evento organizzato dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato: un incontro conviviale con tutte le famiglie dei poliziotti in servizio ed in pensione. Il tutto un vero successo.