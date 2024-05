Il consiglio comunale si riunisce lunedì. Ecco l’ordine del giorno

Lunedì 13 maggio, a partire dalle 15 nella sala Grandonio del Palazzo comunale, si riunirà il consiglio comunale. Potrà essere seguito a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia. All’ordine del giorno, fra l’altro, una interpellanza della consigliera del Pd Federica Fratoni sull’applicazione delle riduzioni della tassa dei rifiuti e del servizio di raccolta dell’organico per le utenze non domestiche – anno 2022 e la nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio maggio 2024 – maggio 2027. Ci sono, poi, interpellanze e mozioni