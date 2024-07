Il 2023 anno super redditizio. In contrazione solo Emanuele Gelli

PISTOIA

Gli aumenti, anche superiori alla decina di migliaia di euro, sono riferiti alla variazione effettuata nella Legge di bilancio 2022 che ha riparametrato gli stipendi di sindaci e assessori a valori differenti rispetto al passato con incrementi che, per i primi cittadini di capoluogo di provincia con numero di abitanti superiore a 100mila abitanti, sono conteggiati fino al 70% nel periodo fra il 2022 ed il 2024.

Di sicuro, però, il 2023 è stato un anno particolarmente redditizio per quanto concerne Alessandro Tomasi che ha visto arrivare anche l’indennità di fine mandato per il primo quinquennio della sua amministrazione. Chi, invece, ha visto un rallentamento è stato il presidente del consiglio comunale Emanuele Gelli (nella foto) che è passato da una indennità annuale lorda del 2022 di 29.218 euro a 28.841 euro: nel mezzo, però, va specificato che per l’esponente della lista civica "Avanti Pistoia" si sono aperti nuovi ambiti lavorativi come quello di segretario generale del Comune di Abetone Cutigliano.

Infine, per i gettoni di presenza dei consiglieri, il 2023 ha visto all’ultimo posto con 3.337 Emanuela Checcucci (FI-Pistoia Civica) che incassa poco meno di Francesco Branchetti (Pistoia Ecologista Progressista) con 3429 euro e Giulia Bargiacchi con 3.522 euro.