I turisti scelgono la montagna. Presenze record questa estate. Tra il caldo, gli eventi e lo sport

L’estate della Montagna pistoiese ha sorriso alle strutture ricettive e ristorative specialmente tra la fine di luglio e il mese di agosto, quando le temperature hanno fatto registrare un’impennata verso l’alto. I soggiorni sono stati più brevi rispetto al recente passato, ma l’afflusso è risultato continuativo e il bilancio è quindi positivo. Lo dice l’ultima ricerca di Confcommercio, che ha fatto il punto della situazione insieme ad una serie di aziende associate. "Fino a qui - commenta Pamela Ceccarelli, dell’albergo Sichi – è stata un’estate favorevole dal punto di vista climatico, con un’ottima affluenza nei weekend, mentre l’accesso infrasettimanale è stato minore rispetto ad un anno fa. Ad agosto il lavoro ci ha dato i riscontri migliori. Le aspettative sono buone anche per settembre, ma molto dipenderà dalle temperature. Da noi vengono gruppi, famiglie e sportivi, quasi tutti italiani, e restano in media due o tre giorni". Clarissa Tonarelli dell’albergo Primula, aggiunge: "La stagione è stata decisamente buona. Le temperature altissime hanno favorito una presenza così alta".

Anche dal fronte della ristorazione filtra soddisfazione. "Per noi l’estate è andata bene, complice il grande caldo - dice Diletta Innocenti, del ristorante da Fagiolino - e anche le previsioni per questo mese di settembre sono legate al clima. Per i primi fine settimana del mese abbiamo già richieste, tra cui molti clienti stranieri. Alcuni arrivano addirittura dal Qatar". "Il bilancio è positivo - si unisce alle considerazioni Valentina Santi, de La Casina Abetone - perché dopo un inizio incerto la situazione è migliorata, fino a superare i livelli di un anno fa". Buono anche il trend che è stato registrato dalle agenzie immobiliari che si occupano di gestire gli affitti estivi, come spiega Loretta Innocenti, dell’agenzia Lo Scoiattolo: "Questa estate la Montagna ha riscosso successo e sappiamo già che i clienti stanno cercando di prenotare gli affitti per il 2025". "La stagione estiva per la montagna pistoiese – è il commento del presidente del Consorzio APM, Rolando Galli - è stata decisamente buona con incrementi che in alcuni casi hanno raggiunto anche il 20% rispetto all’estate precedente. Questo è il risultato di un insieme di fattori, tra i quali sicuramente il meteo, ma anche la diversificazione dell’offerta con i prodotti relativi al trekking ed alla mountain bike dall’altro. Inoltre, gli eventi sportivi sono oramai una costante, dalla Pistoia Abetone alle gare di mountain bike enduro, fino alle gare di trail running. Tutto questo sarà funzionale ad attrarre anche investimenti privati".