I teatri si raccontano su Discover Pistoia

I successi e le iniziative targate Giorgio Tesi proprio perché questo che li accoglie non è che un "figlio di carta" di quell’azienda. E allora la prossima presentazione di Naturart a Pisa, nell’ambito della mostra dedicata all’artista giapponese Hokusai, e un ragionamento (con festeggiamento), attorno al numero 50 di quella rivista che da quindici anni porta Pistoia nel mondo. Così si apre l’ultimo numero dell’urban magazine Discover Pistoia, anche questo edito da Giorgio Tesi Editrice, che viene proposto ancora una volta, come accade abitualmente nel primo fine settimana del mese, in abbinamento gratuito con il nostro giornale. Ovvero, spiegato bene: chi acquisterà una copia de La Nazione domani, sabato primo febbraio, riceverà, in omaggio, anche il numero di febbraio di Discover. La solita e gradita occasione per fare scorta di notizie di giornata, con le nostre cronache, e di notizie di approfondimento, con il magazine di Tesi. Come sempre qui proponiamo un’anteprima dei contenuti, per presentare al lettore una rapida carrellata del mese che farà in casa Discover. Raccontano di sé Teatri di Pistoia, con una vetrina del febbraio in sala, i Musei Civici, con i progetti destinati alle scuole superiori (vedi, a esempio, quello denominato ‘ambasciatori dell’arte’), la Biblioteca San Giorgio con la prossima mostra dedicata a un artista assai amato a Pistoia, Flavio Bartolozzi, e quella in corso che raccoglie le fotografie di Simone Magli. Spazio poi a "Pistoia com’era", la rubrica di Emiliano Nappini che racconta la città in bianco e nero attraverso gli studi e le ricerche storiche, che in questa prima parte di narrazione si concentra sulle origini della Diocesi e dell’impronta longobarda in un focus intitolato "La chiesa pistoiese, i suoi santi e la sua cattedrale". Gli ospiti praticamente fissi tornano con le loro novità com’è il caso di Coldiretti-Campagna Amica e dell’associazione Voglia di Vivere, di Unicef con il comitato di Pistoia, mentre la Fondazione Vivarelli presenta la prossima mostra fotografica in sede, così come di mostra si tratta nel caso del Museo del Ricamo, dove fino al 30 marzo è visitabile "Trame di Sardegna".

Lasciate le porte della città eccoci in montagna, con il Carnevale di San Marcello Pistoiese, per poi affacciarsi in Valdinievole con la presentazione delle iniziative del Museo della Carta di Pescia e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi con il ritorno dell’esposizione "Pinocchio sono io!" di Nano Campeggi. Qui Mc,n di Monsummano dove il 22 febbraio si inaugura la mostra "Francesco Pellicci. L’arte del tessuto", ma ci sono spunti per trascorrere tempo di qualità anche altrove, tra biblioteche, teatri e quant’altro. La chiusura come sempre spetta al basket con il punto del chi va e chi viene in quota biancorossa. L’appuntamento dunque è per domani nelle edicole di Pistoia per assicurarsi ciascuno la propria copia di Discover Pistoia.

l.m.