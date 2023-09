Grande successo per il concerto in ricordo di Giak. Teatro Manzoni gremito in ricordo del campione

Il 23 settembre 2021 Giacomo Di Napoli portò in volo l’amico Tommaso Giannoni che due anni dopo, il 23 settembre scorso, al teatro Manzoni di Pistoia, in segno di profonda amicizia per l’amico prematuramente scomparso, ha diretto l’orchestra nell’eccezionale concerto in nome di Giacomo. Il video che riprende i due in volo, proiettato dopo il concerto, era stato donato da Giak all’amico direttore d’orchestra con la dedica: ‘Il volo e la musica sono le poesie dell’aria’. Una serata di grandi emozioni, quella andata in scena al Manzoni, gremito, per il concerto sinfonico a scopo di beneficenza "A Giacomo Di Napoli". Evento svolto nella ‘Giornata internazionale del linguaggio dei segni’ perché Giak aveva imparato la lingua dei segni per comunicare con una compagna di liceo non udente: i genitori l’hanno appreso dopo la sua scomparsa, dalla mamma della studentessa. Patrocinio del comune di Pistoia, presente il vice sindaco Anna Maria Celesti e una rappresentanza della scuola aeronautica Douhet di Firenze, sostegno di diversi sponsor, in ricordo del ventenne aglianese che perse la vita l’11 luglio 2022 a Castel Viscardo (Terni) mentre in aliante si preparava ai campionati mondiali. La serata al Manzoni ha messo in luce i talenti dell’orchestra giovanile Emanuele Muzio diretta dal giovane maestro Tommaso Giannoni e di un altro amico di Giacomo, il cantante Daniele Narducci. In scena anche la maestra Susanna Rigacci e il maestro Paolo Zampini. L’associazione ha donato mille euro al Centro specialistico pediatrico L’Isola di Bau, che si occupa di prevenzione, promozione dello sviluppo, terapia e riabilitazione dei bambini con gli amici a quattro zampe.

Piera Salvi