Gli studenti tra salute e alimentazione

PISTOIA

Duecento studenti da tutta la provincia, partendo da Piazza Duomo, cercheranno ‘salute e benessere’ per il centro storico di Pistoia. L’appuntamento è per questa mattina, a partire dalle ore 10.

L’Ufficio Scolastico Provinciale XI Territoriale di Pistoia, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere il benessere dei ragazzi attraverso attività che uniscono sport, educazione alimentare e riscoperta del territorio, organizza l’evento promozionale scolastico orienteering a cronometro nel centro storico della città di Pistoia in collaborazione con la Fiso e la Coldiretti Donne di Pistoia e con il patrocinio del comune di Pistoia.

L’iniziativa rientra fra le "buone pratiche di benessere" organizzate in collaborazione con la rete provinciale delle scuole che promuovono la salute e finalizzate a qualificare l’ambiente educativo, creare contesti accoglienti e stimolanti per studenti e personale docente e promuovere l’adozione di interventi mirati e strategici per stili di vita sani. Con la collaborazione con Coldiretti, la rete di scuole che promuovono salute porta avanti co-progettazioni di iniziative, eventi e campagne di sensibilizzazione che impattano direttamente sulla comunità scolastica e sul contesto locale, sfruttando le risorse e le competenze a disposizione sul territorio, contribuendo attivamente al benessere globale.

Tali iniziative, in programma per l’anno scolastico in corso, prendono il nome di #Coltiviamo benessere e salute nelle scuole.Durante l’orienteering i partecipanti useranno una mappa dettagliata per raggiungere i punti di controllo associati ai temi dell’alimentazione. Nei vari check point troveranno ceste di verdura e/o frutta posate su balle di fieno e quiz inerenti a: educazione alimentare, attività sportiva e benessere psicofisico.

Il centro storico di Pistoia, che farà da cornice all’evento, diventerà così un ambiente di apprendimento informale per lo sviluppo della socialità e della cooperazione tra pari e stimolo per il benessere fisico.