Gestione degli impianti sportivi. Proroga di 5 anni all’Asd Olmi

Salvo colpi di scena dell’ultimo secondo, che potranno venire fuori dalla commissione giudicante, i campi da calcio di Agliana, nello specifico lo stadio "Bellucci" e i sussidiari "Barontini" e "Franchi", verranno gestiti dall’Asd Olmi anche per i prossimi cinque anni. E’ questo quel che emerge dalla manifestazione d’interesse, e poi bando di gara, promosso dal Comune per quella che è la manutenzione ordinaria di tre impianti sportivi molto importanti per la cittadina. Gli Olmi che erano entrati in scena nel 2021 affiancando, per un anno, i vecchi gestori di Agisport e, successivamente, hanno ottenuto l’assegnazione che scade il prossimo 30 giugno ma che dovrebbe essere prolungata fino alla fine di giugno 2029 con la possibilità, se non ci saranno impedimenti o ripensamenti da parte dell’amministrazione o del gestore stesso, di prolungare l’appalto di ulteriori cinque anni, fino all’estate 2034. Una curiosità, però, resta: nella manifestazione d’interesse con scadenza lo scorso 24 maggio, le domande proposte erano due perché oltre all’Asd Olmi si era presentata anche l’Aglianese Calcio 1923, proprio nel clou dei grandi cambiamenti in essere che l’hanno portata al trasferimento a Pistoia per dare vita alla nuova società arancione. Complessivamente il contributo stimato per cinque anni è di 300mila euro e toccherà alla società quarratina risolvere quei problemi che, di recente, erano emersi con alcune proteste riguardanti le condizioni dei campi e degli spogliatoi.

S.M.