Genitori preoccupati: "Tempo lungo a rischio"

"’Scuole e chiese fanno paese’ ma questo detto non vale ad Abetone Cutigliano". Questo l’affondo contenuto in un documento diffuso dal gruppo di minoranza Siamo Abetone Cutigliano, che chiede di mettere la situazione sotto la lente d’ingrandimento prima che diventi un problema serio, come accadde lo scorso anno, in cui i ragazzi si trovarono dimezzate le ore d’insegnamento e il Comune dovette correre ai ripari pagando l’insegnante con risorse proprie. Sembra infatti che si stiano profilando tempi duri per le scuole di montagna, nonostante anche nei giorni scorsi gli onorevoli della Toscana siano stati nuovamente invitati a porre l’attenzione sulla necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani e nelle piccole isole. "Non si può parlare di vivere in montagna se non si inizia dalla tutela dei bambini – prosegue la nota –. Alla vigilia dell’apertura delle scuole i genitori non hanno ancora certezze sul mantenimento del servizio pomeridiano alla scuola dell’infanzia di Abetone. L’esiguo numero degli iscritti costringe il Preside dell’Istituto ad applicare le normative che prevedono la riduzione dell’orario, problema già presentatosi lo scorso anno ed al quale le precedenti Amministrazioni hanno posto rimedio attivando un servizio di sorveglianza pomeridiano interamente pagato in proprio".

"Ad oggi i genitori non sanno ancora se poter contare su tale servizio e si trovano a dover affrontare una scelta piena di incognite con l’eventualità, loro malgrado, di indirizzare i propri figli a plessi scolastici fuori comune che garantiscono l’orario completo – aggiungono –. Esortiamo il sindaco a trovare una soluzione e dare risposte in tempi celeri ai genitori e per questo abbiamo presentato una Mozione da discutere in Consiglio comunale dove individuiamo dove reperire le risorse per fornire un servizio di assistenza e istruzione". Pertanto invitano sindaco e giunta "ad intraprendere in tempi celeri il percorso che porti alla copertura dell’orario scolastico pomeridiano all’interno della scuola dell’infanzia di Abetone e a farsi portavoce con il preside e la struttura dirigenziale dell’omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese nonché con il provveditorato agli studi affinché siano scongiurate chiusure e riduzioni di orario dei plessi scolastici del comune di Abetone Cutigliano".

Andrea Nannini