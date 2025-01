Pistoia, 21 giugno 2021 - Fuga di gas a seguito di un incidente stradale a Ponte di Serravalle. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi in via Provinciale Lucchese all'intersezione con via Marlianese. Un mezzo adibito al trasporto disabili, per cause ancora in corso di accertamento è andato a sbattere contro le tubazioni del gas. Incolumi l'autista e un trasportato. Forte la fuoriuscita di gas tanto da necessitare la chiusura totale, dell'importante intersezione stradale alla circolazione sia degli autoveicoli che dei pedoni, per permettere alla squadra dei vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche un'ambulanza della Misericordia di Pieve a Nievole e una pattuglia della polizia municipale del comune di Serravalle Pistoiese. Le cause dell'incidente al vaglio della polizia municipale.