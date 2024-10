Frane e smottamenti. Vigili e tecnici al lavoro. Un’auto finisce nel torrente

Le piogge di questi giorni hanno provocato smottamenti e piccole frane nelle strade sulla prima collina di Pisstoia. Ieri mattina, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via di Santomoro nelle vicinanze con il bivio di Via Castel dei Gai, per uno smottamento. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune di Pistoia. In via precauzionale, per permettere di concludere l’intervento, è stata disposta l’evacuazione di un’abitazione posta a valle della frana. "Siamo intervenuti con i nostri tecnici – ha spiegato l’assessore Bartolomei – e il problema è stato risolto".

Intanto, è stata chiusa in entrambe le direzioni la viabilità di Via Nuova di Campiglio, che collega Gello con Campiglio, Pupigliana e Stazzana, a seguito di una frana dal pendio a lato della strada. A denunciare la fragilità anche di questa zona è il gruppo di Pistoia Ecologista Progressista. "La frana è avvenuta esattamente a fianco della struttura in legno che era stata collocata, ad aprile, a seguito della caduta di terra e rocce avvenuta mesi prima. E per la quale il Comune aveva speso 30mila euro. L’intervento non è stato risolutivo". L’assessore Bartolomei però chiarisce che: "La frana si è ripresentata e abbiamo dovuto chiudere la strada, ma contiamo di ripristinare il collegamento in tempi brevi: c’è un accordo per i lavori in tal senso". Infine, ieri mattina i vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti in via di Sciabolino, nella zona di Torbecchia, per un incidente stradale che ha visto una vettura precipitata all’interno dell’alveo del torrente. La donna alla guida della macchina è riuscita a liberarsi da sola e a risalire sulla strada dove è stata presa in cura dal personale sanitario inviato sul posto. I vigili del fuoco hanno recuperato l’auto dal greto del torrente.