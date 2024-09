Fra scuola e famiglia. Lo spazio piccolissimi: "Luogo che si fa comunità"

Con la prima campanella, domani riparte anche lo Spazio Piccolissimi, situato all’interno dell’Areabambini Rossa, rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 18 mesi. Si tratta di un luogo di sostegno alla genitorialità, che completa la molteplicità di tipologie di servizi educativi che Comune di Pistoia ha pensato per le famiglie.

Lo Spazio Piccolissimi – spiega una nota – offre, dunque, alle famiglie un luogo dove incontrarsi e scambiarsi le proprie esperienze genitoriali, un luogo che propone l’opportunità di creare relazioni e legami buoni, un luogo che vuole essere una piccola comunità dentro la comunità più ampia della città. È strutturato in modo da proporre ai bambini varie possibilità di gioco con materiali stimolanti e adatti a sostenere le varie tappe della loro crescita. Durante l’anno educativo vengono proposti incontri con esperti, come pediatri, ostetriche, psicologi, odontoiatri infantili, esperti di letteratura infantile e non solo. Sono molte, infatti, le associazioni che operano in città e che portano nuove conoscenze riguardo all’infanzia e presentano le opportunità che il territorio organizza per le famiglie.

Per l’anno educativo si potrà accedere al servizio senza prenotazione. È prevista l’iscrizione mediante la sottoscrizione della Tessera Spazio Piccolissimi (con un contributo di 50 euro per la copertura assicurativa) che viene rilasciata nel momento in cui si inizia a frequentare il servizio.

Orario. Il servizio sarà aperto il lunedì e venerdì dalle 9 alle 12.30, mercoledì dalle 15 alle 18, mentre il martedì o il giovedì, sulla base di un calendario che verrà pubblicato a ottobre sul sito, saranno previsti laboratori che verranno definite a partire proprio da ottobre e proseguiranno fino a maggio. Il servizio può accogliere al massimo 48 famiglie, dopodiché verrà creata una lista di attesa, dalla quale si attingerà nel momento in cui ci saranno rinunce e al raggiungimento dei 18 mesi da parte dei bambini frequentanti. Per info: Areabambini Rossa (0573 34876).