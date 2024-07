Festeggiamenti jacopei. I figuranti sfilano. Cittadini in prima fila. Via al Luglio pistoiese

PISTOIA

Si è ufficialmente alzato il sipario sui festeggiamenti jacopei: il pomeriggio di ieri, sotto un sole non troppo cocente, è servito per dare il via alle celebrazioni che culmineranno nella serata del 25 luglio, giorno del Santo Patrono della città, con la disputa dell’edizione 2024 della Giostra dell’Orso. I rappresentanti delle quattro porte cittadine si sono dati appuntamento in via Roma per far partire la sfilata d’apertura del "Luglio" con figuranti e rionali in abiti medievali che hanno sfilato per le strade del centro storico fino a raggiungere lo stadio "Marcello Melani" dove tutte le rappresentanze hanno dato sfoggio delle proprie bellezze con costumi tirati a lucido per l’occasione: in testa al corteo, ovviamente, i rappresentanti del Cervo Bianco in quanto rione vincitore della Giostra dello scorso anno. Con loro anche le società sportive che, oramai da qualche anno, scendono in strada per dare ulteriore lustro a questa sfilata e fornire un segnale di vicinanza al Comitato cittadino che si occupa dell’organizzazione della manifestazione. Anche perché lo sport rappresenta un punto fondamentale del programma dei festeggiamenti, come dimostrato dai primi due tornei che sono già andati in archivio: quello del Padel, vinto dal Grifone, e quello del basket che la scorsa settimana si è svolto per intero alla palestra Anna Frank – dopo i problemi al playground "Bertolazzi" di viale Arcadia dove era inizialmente previsto – e che ha fatto registrare la doppia vittoria del Cervo Bianco (nel femminile col punteggio di 48-42 sul Drago e al maschile con l’affermazione 77-71 sul Grifone).

Allo stesso tempo, ieri sera allo stadio al termine della sfilata è andata in scena la finale del calcio Seniores che vedeva opposte Cervo Bianco e Grifone, con quest’ultimi in caccia di una nuova affermazione dopo i successi 2022 e 2023, mentre nei prossimi giorni si delineeranno i tabelloni delle finali delle categorie giovanili che vedranno in campo Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Queste, invece, le società sportive che ieri sono sfilate per le vie del centro storico con i rispettivi rioni di appartenenza: WOrange e Unione Tempio Chiazzano per il Drago; Pattinaggio artistico "Il Ponte", DLF Pattinaggio Pistoia, Dance Theatre School, Progetto scuola di ballo, PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca, Amici per la zampa (Agility Dog), Ac Capostrada, Toscana Chen per il Grifone; Pistoia Roller, Arcieri del Micco, Avis Volley, Tennis Club Pistoia, Full Feeling Dancing e Gs Pistoia Nord per il Leon d’Oro. Infine Hockey Pistoia, Scherma Pistoia, Volley La Fenice e Tennis Tavolo Pistoia per il Cervo Bianco. Da oggi in poi l’attenzione si sposterà nelle scuderie dei quattro rioni con la preparazione che diventerà più intensa giorno dopo giorno mentre il prossimo appuntamento con la città è per il 16 luglio quando, in piazza Duomo, si inizierà ad allestire la pista in vista della gara del 25 e, contestualmente, la statua di San Jacopo verrà avvolta dal suo mantello rosso grazie al lavoro svolto dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Saverio Melegari