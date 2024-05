Ex carbonizzo Tempesti: "Sì" del Consiglio al recupero . Case, parcheggi e parcofluviale

Prende il via il piano di recupero per la riqualificazione dell’ex carbonizzo Tempesti di Fognano, un’area da molti anni in stato di degrado. Vi sorgeranno residenze, da 45 a 48 unità immobiliari e spazi pubblici, come un parco fluviale, un parcheggio e un percorso ciclopedonale. Il piano e la contestuale variante, presentata dalla società proprietaria, la Meridiana Immobiliare della famiglia Paolacci, è stato adottato all’unanimità dal consiglio comunale ed è stato presentato in un incontro pubblico alla presenza del sindaco Ferdinando Betti, della responsabile del servizio urbanistica del Comune Simona Fioretti e di uno dei progettisti Simone Rusci. L’iter amministrativo è solo all’inizio e si attende tra l’altro il via libera del Genio Civile, ma intanto si è sbloccato un piano di recupero rimasto a lungo fermo anche per un contenzioso, ora del tutto superato e risolto, tra la proprietà e il Comune. L’area è vicina all’abitato di Fognano e si trova alla confluenza tra due diramazioni del torrente Agna in un punto di notevole valore paesaggistico. Il piano prevede la ristrutturazione, con destinazione residenziale, della antica villa Tempesti e dell’originaria fabbrica del carbonizzo per un totale di 717 metri quadrati. I fabbricati più recenti saranno demoliti e sostituiti con nuovi edifici nell’ambito dell’area per un totale di 1.738 metri quadri, in più saranno edificate ulteriori residenze per altri 2mila metri quadri. Gli edifici avranno un’altezza massima di 9 metri e mezzo e saranno conformi alla morfologia dell’abitato circostante. La viabilità interna alla zona delle nuove case sarà aperta al passaggio anche da parte dei non residenti. Il piano prevede che la Meridiana Immobiliare potrà usufruire, secondo le regole del Piano operativo comunale, di ulteriori 3.526 metri cubi di capacità edificatoria da utilizzare però in un’altra area del territorio comunale. Le aree pubbliche, cioè cedute al Comune, consistono di spazi verdi di 7.699 metri quadri, di un parcheggio di 1.043 metri quadri e di un percorso ciclabile di 431 metri quadri. Il piano di recupero è stato redatto dagli architetti Aldo Cipriani e Simone Rusci dello studio Stra di Grosseto. Dal 2 maggio è aperto il periodo delle osservazioni, fino al 3 giugno. Poi ci sarà la conferenza paesaggistica, prima della definitiva approvazione in consiglio comunale.

Giacomo Bini