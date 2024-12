Esplosione a Calenzano: disastro alla raffineria blocca viabilità e scuote la comunità

PISTOIANel mezzo, a separarli, c’è il Marina che scorre; due chilometri partenza-arrivo a percorrerli con la macchina, che diventano appena quattrocento metri in linea d’aria. Tanto che le fiamme e quella nube di fumo nero sembrava davvero di averli sotto casa. Ma prima di fumo e fuoco, ad arrivare è stato il rumore, un boato che – come hanno raccontato tutti – sulle prime è stato difficile ricondurre a una causa precisa. "Uno scoppio, un terremoto, non avrei saputo dire. Poi subito hanno cominciato a cadere le cose. Ero al telefono, sono uscito e lì è stato facile capire. Vista la vicinanza con lo stabilimento e la provenienza delle fiamme era a quel punto evidente la causa. A quel punto il pensiero immediato è stato: e se poi scoppia tutto?".

Campi Bisenzio, via San Quirico, dove ha sede Cono Prato, ditta specializzata in forniture per gelaterie e yogurteria in Toscana. In ufficio all’ora del disastro alla raffineria c’era anche uno dei titolari, pistoiese, Nicola Messinas. In quel momento ci sono sei persone in sede. Alle 10.20 cominciano a cadere cose, scaffalature, persino il soffitto; una porta si spacca, un’altra, quella principale d’ingresso va quasi in frantumi, prova della potenza dello scoppio. "Ancora non siamo riusciti a quantificare il danno, domani (oggi, nda) ne sapremo di più – racconta Nicola -. Al momento l’attività è chiusa, non potendo garantire la sicurezza totale del posto di lavoro. Fortunatamente la porta d’ingresso non ha subito un danno tale da impedirne la funzionalità, questo ci ha permesso di tornare a casa più rapidamente del previsto. Il danno è riparabile, invece c’è chi l’accaduto non potrà raccontarlo".

Una giornata terribile che ha avuto ovvie ripercussioni anche sul nostro territorio, specialmente sul fronte viabilità essendo stata disposta la chiusura del casello di Calenzano sull’A1 (poi riaperto dopo le 13) con il conseguente congestionamento del traffico. Ma in particolare per la circolazione dei treni che ha subito uno stop nell’immediato, riuscendo poi ad essere ripristinata a metà pomeriggio con il servizio sostitutivo di bus che ha cercato di sopperire come possibile al disagio.

Anche gli eventi previsti per la giornata di ieri a Pistoia sono stati cancellati. È il caso della cerimonia di inaugurazione a tema natalizio a Palazzo Pretorio, come anche dell’evento "Maratona delle idee" organizzato dal Pd toscano a Montecatini: "Per rispetto alle vittime e a tutte le persone coinvolte nell’esplosione di Calenzano – ha fatto sapere il segretario regionale Emiliano Fossi - ogni iniziativa odierna del Pd Toscana è annullata. Siamo vicini a tutta la comunità".

A quello stesso evento, del quale figurava tra gli organizzatori, avrebbe dovuto partecipare anche l’europarlamentare Dario Nardella che si è detto "molto scosso" per l’accaduto e, tra gli altri, anche Romano Prodi. L’evento è stato riprogrammato per il 20 gennaio 2025. All’espressione di solidarietà si aggiunge anche quella del sindaco di Montecatini Terme, Claudio del Rosso, che con tutta l’Amministrazione ha espresso "il più sentito cordoglio e la massima solidarietà ai familiari delle vittime e dei feriti. Il sindaco ringrazia di cuore i soccorritori impegnati sul posto". Nel dare notizia di squadre pistoiesi di vigili del fuoco impegnate a Calenzano, anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha partecipato al momento: "Anche il nostro pronto soccorso è allertato. In questi momenti terribili siamo vicini alla popolazione colpita".