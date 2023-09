Era ubriaco alla guida. Inseguito e arrestato dalla polizia municipale: "Grazie ai nostri agenti"

Un intervento repentino, nel cuore della notte, che ha scongiurato che potessero avvenire incidenti stradali. E’ quello che hanno effettuato gli agenti della polizia municipale di Pistoia la notte tra sabato e domenica, nella zona di San Biagio, come ha raccontato sulla sua pagina social, l’assessore Alessio Bartolomei. "Grazie di cuore agli agenti della Polizia Municipale pistoiese che non si risparmiano di fronte alle difficolt", scrive sulla sua pagina l’assessore Bartolomei. Domenica 17 settembre, alle 3 del mattino, una pattuglia della Polizia Municipale è stata inviata dalla centrale operativa all’intersezione tra via San Biagio in Cascheri e via Salvo D’Acquisto per un incidente stradale senza feriti.

"Giunti sul posto gli Agenti hanno notato subito che uno dei due coinvolti era in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto al precursore, questo dava riscontro positivo con un tasso quattro volte superiore al consentito. L’uomo, italiano di 58 anni, residente a Pistoia, è stato invitato a sottoporsi alla prova etilometrica ma, fin da subito, si è dimostrato poco collaborativo ed ha iniziato ad offendere e minacciare gli agenti. Successivamente ha opposto resistenza e ha colpito al volto un agente sferrandogli un pugno che gli ha procurato lesioni. Dopodiché si è dato alla fuga". Subito dopo è scattato un nseguimento e l’uomo è stato prontamente rintracciato, fermato e accompagnato presso il Comando di via Pertini, dove è stato tratto in arresto. Un epilogo che ha scongiurato il peggio: in quelle condizioni, avrebbe potuto essere pericoloso per la sua e per l’incolumità di altri sulle strade.

All’uomo sono stati contestati la resistenza, l’oltraggio e la violenza a pubblico ufficiale e la guida in stato di ebbrezza. Gli sono state, inoltre contestate alcune violazioni amministrative al codice della strada: l’omessa revisione periodica del veicolo (per un importo di 173 euro), la circolazione senza i necessari documenti di guida e del veicolo (per altri 42 euro), il mancato rispetto della segnaletica di stop (222,67 euro e la decurtazione di sei punti dalla patente di guida).