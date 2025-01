Due giorni senz’acqua per lavori sulla rete idrica

Due giornate di disagi per mancata erogazione dell’acqua in alcune zone di Agliana, a causa lavori sulla rete idrica. Publiacqua, gestore del servizio, informa che oggi, giovedì 23 gennaio, dalle ore 8 fino al pomeriggio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: via Rossini, viale Roma (da via Provinciale Pratese a via Mallemort de Provence), via Petrarca, via Mallemort de Provence (da viale Roma a via Rossini), via Provinciale Pratese (da via Rossini a viale Roma). Sempre per lavori sulla rete idrica, ci sarà una sospensione del servizio anche domani, venerdì 24 gennaio, dalle ore 8 fino al pomeriggio, ma in altra zona. Il 24 è interessata dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua la via Berlinguer. Publiacqua fa sapere che in caso di condizioni meteo avverse, in entrambi i casi, l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo e si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare.