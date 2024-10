Dalle lingue al turismo. Il Capitini allarga l’offerta. E tornano anche i corsi serali

All’istituto Capitini di Agliana grande successo della settimana dedicata alle lingue. Sono stati due gli appuntamenti all’istituto tecnico del settore economico Aldo Capitini dedicati all’Internazionalizzazione, in occasione della "Giornata Europea delle lingue". Il primo è stata la consueta gara di scioglilingua a cui hanno partecipato gli studenti della classi terze, nelle quattro lingue materie di insegnamento nell’istituto: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Nel secondo appuntamento la scuola di Agliana ha ospitato una delegazione di quindici studenti dalla Repubblica Ceca e due in Erasmus provenienti dalla Spagna. Fra le attività svolte, un webinar con la dottoressa Margherita Capannoli dell’Università di Bologna, su "European Cultural Heritage", nonché una caccia al tesoro nel cuore di Pistoia e un’attività di gruppo sul tema della sostenibilità. E’ stato molto apprezzato il "Pic nic internazionale", dove gli studenti hanno potuto sperimentare assaggi di prodotti alimentari cechi e italiani. Ricordiamo che al Capitini il 14 ottobre partirà il corso serale per conseguire il diploma in tecnico per il turismo.

L’istituto Aldo Capitini ha tra i vari indirizzi anche il turistico e quest’anno offre una nuova opportunità, rivolta a lavoratori che non hanno terminato gli studi e ai quali la sola licenza media non consente un impiego soddisfacente, a giovani che hanno abbandonato la scuola e necessitano di condizioni favorevoli alla ripresa degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro, a persone che intendono approfondire la propria preparazione culturale e professionale. Il corso è articolato in due annualità, corrispondenti al triennio finale della scuola superiore. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, per un totale di 23 ore settimanali. E’ previsto il riconoscimento crediti per studi pregressi e attività lavorative. Dalla scuola fanno sapere che è ancora possibile iscriversi, rivolgendosi alla segreteria del Capitini, telefono: 0574.719110. Informazioni sul sito www.iscapitini.edu.it.

Piera Salvi