"Da due mesi senza internet e telefoni"

Linee telefoniche e collegamenti Internet fuori servizio da più di due mesi. Il problema viene segnalato da alcuni residenti in via Chiusa, nella frazione di San Michele: "Dal 2 novembre, probabilmente a causa del maltempo, si è verificata l’interruzione delle linee telefoniche e relative connessioni Internet che, ad oggi, non sono state ripristinate – raccontano –; le ripetute segnalazioni al gestore, a partire dal 3 novembre, non hanno avuto nessun esito. A parte la difficoltà per parlare con i vari operatori, ci sono state comunicate spesso date indicative per il ripristino del servizio, ma purtroppo sono passati oltre due mesi e ancora questo non si è verificato. In una delle ultime sollecitazioni siamo venuti a conoscenza che il guasto riguarda 17 utenze della zona e che sarà riparato entro il 31 gennaio". Nonostante il prolungarsi del disservizio, da via Chiusa informano che le bollette arrivano e sono state pagate. "Ma il disservizio continua e sta causando notevoli disagi – concludono i cittadini – , sia per l’impossibilità a usare le linee telefoniche fisse che, soprattutto, per non poter usufruire del collegamento Internet, al giorno d’oggi indispensabile".

