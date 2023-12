Così i bambini preparano la calza

Verso una giornata pensata per i più piccoli e piena di emozioni. Si avvicina l’appuntamento con la "Befana dei bambini", la tradizionale iniziativa che il Museo del Ricamo di Pistoia organizza per i bambini nei primi giorni dell’anno, in attesa della festa dell’Epifania. Giovedì 4 gennaio, dalle 9 alle 12.30, i bambini tra i 5 e i 10 anni potranno dunque ricamare la propria calza della Befana, sotto la guida delle ricamatrici esperte del Moica, l’associazione che gestisce il Museo.

Con questo primo evento nel nuovo anno, il Museo, collocato al piano terreno di Palazzo Rospigliosi, in Ripa del Sale, intende rinnovare i suoi forti legami con la città, valorizzando l’antica arte del ricamo, di cui Pistoia è stata centro di eccellenza. A rendere ancora più gradevole l’esperienza, una merenda calda e fredda offerta dal supermercato Conad di via Fiorentina, e una visita guidata gratuita al museo per i familiari dei bambini.

Le iscrizioni (la partecipazione è gratuita) saranno accolte in ordine di arrivo, fino a un massimo di 15 bambini, accompagnati da un familiare. È possibile prenotare di persona o chiamando l’ufficio relazioni con il pubblico - PistoiaInforma al numero verde 800 012 146 (dal lunedì al sabato, 9-13).