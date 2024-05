Cordoglio immenso: "E’ stato sempre dalla parte degli ultimi". Pioggia di messaggi

"Con Luigi Bardelli se ne va una figura che ha caratterizzato per oltre mezzo secolo, con il suo impegno, la vita cittadina. Un riferimento che ci mancherà molto – scrive Confcommercio Pistoia e Prato –. Un uomo e un professionista – è il ricordo del direttore Tiziano Tempestini – che ha sempre espresso un’attenzione puntuale per i settori che noi rappresentiamo". "Ha sempre capito – aggiunge il presidente Gianluca Spampani – quanto il commercio fosse motore propulsivo della città e, per questo, si è sempre attivato per mantenere aperto un confronto, per trovare nuove soluzioni che sostenessero il lavoro. Innumerevoli le trasmissioni de “Il canto al Balì” dedicate a questi temi. Ci mancherà molto".

"Scompare – scrive Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord – un grande protagonista della vita cittadina e non solo, un testimone attivo di ciò che, dagli anni ‘70 in poi, è accaduto a Pistoia. Vicino da sempre alla nostra organizzazione, e legato da rapporti di fraterna amicizia con molti dei nostri vertici, non ci fece mai sconti laddove riteneva ci fosse da dare una notizia o narrare un episodio cercando approfondimenti secondo il suo credo di giornalista imparziale e corretto".

"La presidenza provinciale dell’Anpi – scrive Rosalba Bonacchi – partecipa al dolore della famiglia e delle comunità di Tvl e della Maic per la scomparsa del presidente Bardelli, antesignano dell’inclusione sociale degli “ultimi”. Lo ricorda negli anni Sessanta rappresentante a Pistoia del cristianesimo sociale di Giorgio La Pira e tra i promotori, in piena guerra fredda, del dialogo politico tra mondo cattolico conciliare e Sinistra pistoiese, in nome dell’antifascismo e per la piena attuazione dei valori della democrazia costituzionale".

"Esprimo il mio cordoglio e quello dell’Ordine dei Medici – scrive il presidente Beppino Montalti – per la scomparsa di Luigi Bardelli, con cui ho condiviso negli anni l’esperienza alla Fondazione Maic. È stato protagonista, e innovatore, nel dare sostegno concreto e piena partecipazione alla vita sociale agli ospiti e alle loro famiglie".

"Ha dedicato tutta la sua vita – scrive il segretario del Pd provinciale Alessio Torrigiani – al giornalismo, alla solidarietà e alla promozione della cultura. Ha contribuito a realizzare una società più giusta e inclusiva".

Coldiretti Pistoia si unisce al cordoglio della città. Condoglianze ai familiari dal presidente Fabrizio Tesi, dal direttore Francesco Ciarrocchi e da tutto il direttivo: "Luigi – commenta Tesi – ha operato in campi fondamentali per la vita delle comunità. Lo conforterà che le realtà che ha creato Maic e Tvl sono solide e continueranno l’opera con lo stesso spirito. Ricordiamo la sua competenza e impegno sul fronte dell’agricoltura, contribuendo ulteriormente allo sviluppo vivaismo".

"L’incarico di presidente dell’Associazione vivaisti italiani – scrive Alessandro Michelucci, cui si unisce lo staff di Avi – mi ha dato l’opportunità di conoscere personalmente Luigi Bardelli, ma avevo sempre seguito il suo impegno nel divulgare le notizie sul nostro settore. Se ne è andata una brava persona di altissimo livello che amava e conosceva profondamente Pistoia".

"Siamo profondamente addolorati per la perdita di una figura così influente e amata – scrive il presidente del Distretto vivaistico ornamentale Francesco Ferrini –. Le sue straordinarie contribuzioni al territorio rimarranno un faro di ispirazione".

"Grande comunicatore delle eccellenze del territorio, sempre pronto a favorire il dialogo e la ragione" è il ricordo del presidente di Confagricoltura Pistoia Luca Magazzini.

"L’università “Vasco Gaiffi” perde un amico, che ha sempre sostenuto con interesse la sua attività. Sono addolorato – scrive Andrea Fusari – per il brusco interrompersi del rapporto di una vita, sempre su posizioni diverse, sempre legati da affetto reciproco".

Pistoia Basket 2000 esprime il proprio dolore, con in testa il presidente Massimo Capecchi e il Dg Ettore Saracca: "Grazie alla Tv che ha diretto, le immagini più emozionanti della storia della nostra società sono entrate nelle case dei pistoiesi".

"Come tanti pistoiesi, per me, Luigi Bardelli è stato colui che, prima del telegiornale di Tvl – scrive il consigliere regionale Marco Niccolai – “entrava” in casa con le sue riflessioni, sempre garbate. Quando sono diventato amministratore ho conosciuto meglio quanto fosse innamorato della vita. Grazie per questo tratto di strada fatto insieme".

"Un gigante che ha avuto visione e capacità. Aveva a cuore le Terme e la nostra città" è l’omaggio di Luca Baroncini, sindaco di Montecatini.

"Ora è importante raccoglierne l’eredità – scrive il consigliere regionale Alessandro Capecchi – permettendo alla Maic di continuare la sua importante attività". La Fondazione Filippo Turati e la Fondazione Raggio Verde partecipano al lutto della famiglia Bardelli e al cordoglio della comunità pistoiese.