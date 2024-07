Cittadinanza a Don Ciotti alla Marcia della Giustizia

"Un’iniziativa che come amministrazione abbiamo voluto fortemente per rendere omaggio ad un uomo di caratura eccezionale da decenni vicino al nostro territorio. Ci abbiamo lavorato per settimane e ieri (due giorni fa, ndr) è arrivato il via libera del consiglio comunale. Un’enorme soddisfazione". E’ così che il sindaco Gabriele Romiti ha presentato l’attribuzione della cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti, che da lunedì scorso è idealmente un cittadino di Quarrata (considerando il voto favorevole ed unanime espresso dai consiglieri comunali nella scorsa seduta). Anche se il conferimento vero e proprio del riconoscimento avverrà il prossimo 7 settembre alla presenza del presbitero di Pieve di Cadore nonché fondatore di Libera (nel corso di una cerimonia che si terrà alle 11:30 in palazzo comunale). "Don Ciotti si è sempre mostrato vicino alla comunità quarratina e al territorio in generale. Anche grazie all’opera di mediazione effettuata nel corso degli anni da associazioni e personaggi di spicco della nostra città, come il compianto Antonio Vermigli – ha aggiunto il primo cittadino – e come Comune, siamo felici di collaborare da anni con l’associazione da lui fondata".

Proprio pochi giorni fa, sotto questo aspetto, si è concluso l’evento "Estate Liberi" che ha coinvolto sette ragazze e tre ragazze di età compresa fra i 14 e i 17 anni provenienti da tutta Italia: hanno avuto l’opportunità di produrre installazioni artistiche, di impegnarsi nei lavori di manutenzione del terreno confiscato alla Camorra a Catena e di partecipare a momenti di riflessioni e a visite (per un’iniziativa che va ormai avanti da qualche anno). E don Ciotti, che si appresta quindi a diventare cittadino onorario di Quarrata a tutti gli effetti, sarà fra gli ospiti di spicco della trentunesima edizione della "Marcia della Giustizia", divenuta ormai un appuntamento fisso ed atteso. Una marcia che in questo 2024 sarà dedicata all’"urgenza della pace" e che vedrà intervenire, oltre a don Ciotti, anche l’ex-ministro Rosy Bindi e il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri. Per ribadire tutti insieme, una volta di più, l’importanza della pace. Dopo aver già ribadito la necessità di contrastare la criminalità organizzata promuovendo anche azioni volte a ridurre la marginalizzazione sociale.

Giovanni Fiorentino