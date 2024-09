Ceccarelli alla guida dell’Anpi: "Il passato serva da esempio"

La sezione Anpi "Magni Magnino" di Agliana, che ha rieletto presidente Virginia Ceccarelli, ricorda l’80° Anniversario della Liberazione di Agliana. "Un evento - evidenzia l’Anpi aglianese - che rappresenta un momento cruciale nella storia della nostra comunità. Era una domenica, il 3 settembre 1944, quando le formazioni partigiane di Agliana, con coraggio e determinazione, decisero di affrontare le forze nazifasciste occupando il paese. Un’azione intrapresa per evitare ulteriori rappresaglie sulla popolazione civile, che segnò l’inizio della liberazione della nostra cittadina. Il giorno successivo, 4 settembre – ricorda la sezione Magni -, si insediò la prima giunta comunale nominata dal Comitato di Liberazione Nazionale, segnando l’avvio di una nuova era di democrazia e libertà. Questo processo si concluse l’8 e 9 settembre con l’arrivo delle forze alleate, un momento storico che cambiò per sempre il destino di Agliana. La ricorrenza degli 80 anni dalla Liberazione non è solo un’occasione per ricordare il passato, ma anche per riflettere sul presente. Il coraggio e il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e la democrazia rappresentano un patrimonio inestimabile, i cui valori fondamentali, la libertà, la pace e la democrazia, sono oggi più che mai necessari in un mondo che sembra averli smarriti. È essenziale che la comunità si riunisca non solo per commemorare, ma per rinnovare il proprio impegno verso la costruzione di un futuro migliore".

p.s.