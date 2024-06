Casine di libri: l’arte della Baldecchi

Le periferie di Pistoia riprendono a popolarsi di nuove casine pieni di libri in omaggio per tutte le fasce di età e di interesse, grazie all’iniziativa della Biblioteca San Giorgio. Le nuove casine, posizionate o in via di posizionamento nelle frazioni di Villa di Baggio, Fabbiana, Spedaletto e Valdibrana, si aggiungono alle prime quattro realizzate grazie al contributo del Ministero della Cultura, nell’ambito del progetto nazionale "Biblioteca, casa di quartiere" e posizionate alle Fornaci, a Castello di Cireglio, a Pracchia e nel giardino di via Paganini a Pistoia.

Martedì 18 giugno alle 17 nel giardino di via del Campetto di Villa di Baggio sarà inaugurata la prima di questa nuova serie, decorata dalla pittrice pistoiese Rossella Baldecchi e realizzata grazie alla collaborazione e all’iniziativa della Pro Loco Villa di Baggio e della scuola dell’infanzia La Favola di Villa di Baggio. L’associazione Amici della San Giorgio si occuperà di mantenere aggiornato l’allestimento dei libri disponibili, nell’ambito del progetto "Di libro in libro". All’inaugurazione interverrà con un saluto a distanza Rossella Baldecchi, l’artista autrice della decorazione della casina.