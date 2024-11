Calandrone parla domani di Szymborska

Secondo appuntamento, alle scuderie della Magia, con la Rassegna Passioni Poetiche, a cura di Carla Beatrice Lomi. Domani, sabato 9 novembre, alle ore 17 in "Un disincantato stupore" sarà la scrittrice Maria Grazia Calandrone (in foto) a parlare della poesia di Wislawa Szymborska. Della poetessa polacca, insignita del Premio Nobel nel 1996, Calandrone, poetessa a sua volta, ha scritto: "Wislawa Szymborska raccoglie i frammenti della contemporaneità, magnificamente rappresentati da T.S. Eliot, e li rilancia in una poetica dello stupore e della gratitudine per l’esistenza in sé e nonostante tutto. Vede l’orrore – prosegue Calandrone – ma non ne è sopraffatta, conserva un’ammirazione a sua volta ammirevole nei confronti del cosmo, perché sopporta la precarietà e la finitudine, insegnando così ai suoi lettori, senza mai dare lezione, a sviluppare un intero universo di legami partendo dai dettagli del quotidiano".

Durante l ‘incontro farà il suo intervento musicale il maestro Ladislau Petru Horvath, già Primo Violino dell’Orchestra del Maggio Fiorentino e direttore d’orchestra. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Quarrata, in collaborazione con Auser, con il patrocinio di: Iaaps (International association fort art and psychology), Parchi letterari paesaggio culturale italiano, Foyer Amici della Lirica Firenze, Fidapa Bpw Sezione Pistoia, Amici delle Ville dei Giardini Medicei e con il sostegno di Mutua Alta Toscana, Giorgio Tesi Group e Cesvot. Il programma di Passioni Poetiche proseguirà sabato 7 dicembre 2024, ore 17, con "Le ali straniere della poesia" di e con Maura Del Serra, letture di Monica Menchi e intervento musicale di Ivano Battiston alla fisarmonica. Ingresso libero.

D.G.