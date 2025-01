Bus, ancora disagi per Marliana. Proposto un percorso alternativo: "Aspettiamo il sopralluogo tecnico"

Ancora irrisolti i problemi causati sul trasporto pubblico dai cantieri aperti allo svincolo per la SP17. In seguito alla comunicazione da parte della Provincia, circa la chiusura per lavori dello svincolo di accesso che collega la superstrada alla Strada Provinciale 17, a partire dal 20 di gennaio fino al termine dei lavori, l’amministrazione comunale di Marliana aveva chiesto una riunione urgente con l’ufficio pianificazione Tpl della Provincia. "Si poneva la problematica - spiega il sindaco Federico Bruschi - relativa al transito del trasporto pubblico sulla direttrice Pistoia–Serra, a causa dell’impossibilità, presente ormai da tempo di utilizzare il ponte che attraversa la superstrada da parte dei mezzi con peso pari o superiore alle 7 tonnellate". Nel periodo interessato dai lavori, non potendo evitare il ponte utilizzando lo svincolo, il servizio del trasporto pubblico locale avrebbe subìto una deviazione del suo percorso con conseguenti potenziali forti disagi per i fruitori. La problematica è stata affrontata da Bruschi con l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Mungai.

"La Provincia ci ha comunicato la soluzione proposta in prima istanza da Autolinee Toscane, che prevedeva il passaggio della linea 59 da Montecatini per risalire tramite la SP633, per poi congiungersi a Femminamorta alla SP17 e collegare così gli abitati di Montagnana e Momigno, rendendo il viaggio molto più lungo per gli studenti ed i lavoratori". Nella riunione svolta con la Provincia, l’amministrazione comunale ha subito dichiarato che la prima proposta era oggettivamente improponibile, individuando e proponendo un percorso alternativo, che trova sbocco sulla SP17 poco oltre il ponte sul fiume Ombrone, percorrendo pochi chilometri di strade comunali (da via Gora e Barbatole attraverso via San Piero in Vincio o da via Pieve a Celle), magari istituendo provvisoriamente, per il periodo dei lavori, un senso unico che favorisca il transito del bus su strade di norma non frequentate da quel tipo di mezzi.

"Attendiamo la verifica dei percorsi proposhti - dice Bruschi - e ci auguriamo che i lavori necessari alla messa in sicurezza della viabilità provinciale non determinino disagi eccessivi per gli utenti e i cittadini di Marliana".

Giovanna La Porta