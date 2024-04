Autostrada. Le chiusure del casello

Nuove chiusure all’orizzonte per la stazione autostradale di Pistoia. Lo rende noto Autostrade per l’Italia in un comunicato: "Sulla A11 Firenze-Pisa nord – si legge nella nota –, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dovrà essere chiusa la stazione di Pistoia". Questo il dettaglio dei giorni e delle modalità. Dalle 22 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 aprile, la stazione di Pistoia sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Pisa. Dalle 22 di martedì 16 alle 6 di mercoledì 17 aprile, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa. "In alternativa - conclude Aspi – si consiglia di utilizzare la stazione di Montecatini Terme o di Prato ovest".