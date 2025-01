Atteso il nome del gestore della palestra

PISTOIASarà questione di giorni e poi si scoprirà, secondo quanto trapelato dall’ultima seduta di consiglio comunale, quale sarà la società sportiva che si è aggiudicata la gestione della palestra "Martin Luther King" di Bottegone. La notizia emerge nel dibattito su una interpellanza presentata dal capogruppo del Pd, Matteo Giusti, in merito allo stato di degrado e continui atti vandalici subiti dall’impianto che al mattino è a disposizione dell’istituto comprensivo adiacente e, dalle 16.30, alle società sportive del territorio.

"In questi anni sono numerosi gli interventi fatti a Bottegone – ha risposto in aula l’assessore alla promozione sportiva, Alessandro Sabella – e adesso c’è la prospettiva della nuova palestra il cui cantiere dovrebbe partire entro la primavera. Già da qualche settimana è partito l’iter per la gestione della struttura e siamo oramai prossimi all’affidamento per un periodo di media durata: dopo alcune proposte, l’ufficio sport del Comune ha scritto a tutte le società per chi fosse interessato a presentare dei preventivi per quella che è la gestione dalle 16.30 in poi e dare maggiori cure alla struttura stessa".

Nella discussione in aula, non troppo soddisfatto delle risposte colui che ha presentato l’interpellanza. "Resta il dubbio sul motivo per cui il Comune ha lasciato la zona in degrado per anni – ha concluso Matteo Giusti – anche perché nella gestione dovranno entrare anche gli spazi dei due campini di calcio e basket annessi che, però, sono di fatto distrutti: chi prende tutto quanto di cosa se ne faranno? Le società, in questi anni, si sono caricate di responsabilità persino troppo grandi e speriamo che la svolta oramai sia imminente".

S.M.