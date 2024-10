Assemblea per il problema ponti. Pracchia in agitazione per i lavori

PRACCHIA

Preoccupazione nel paese di Pracchia per l’evoluzione dei lavori sui due ponti che, come si ricorderà, sono determinanti per garantire i collegamenti ai residenti. Per questo la Pro Loco e l’associazione 3mulini hanno indetto una pubblica assemblea per sabato 26 alle 10, nei locali di Villa Collina, alla quale sono state invitate le amministrazioni comunali di Pistoia, Sambuca, San Marcello Piteglio, Alto Reno Terme e Provincia di Pistoia. "Per discutere delle problematiche relative ai lavori del ponte del Melini, dello stato di avanzamento dei lavori e valutare le richieste da fare a provincia e comune. La popolazione tutta è invitata a partecipare. Per info: Massimo [email protected] Jonathan [email protected]". Un sabato non ordinario dopo più di un anno di discussioni e un orizzonte che si profila problematico.

Poche ore più tardi si celebra la prima assemblea ordinaria per la neonata Pro Loco di San Marcello, la convocazione è per le 15:30 presso la Sala Parrocchiale del capoluogo. All’ordine del giorno ci sono le elezioni suppletive; il resoconto dell’attività svolta nel periodo da aprile a settembre dell’anno in corso; il programma autunno inverno. Ultimo punto sarà dedicato alle varie ed eventuali. Chi fra i soci in regola con il tesseramento, volesse proporsi come candidato al Consiglio Direttivo dovrà comunicarlo per scritto (nel rispetto del Regolamento Elettorale della Pro Loco) tramite email all’indirizzo [email protected] entro le ore 18:00 del 24 ottobre 2024, oppure consegnandolo alla segreteria Pro Loco in Piazza Matteotti nr 73, secondo piano il 24 ottobre dalle 11:00 alle 12:30.

Andrea Nannini