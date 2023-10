Asili nido gratis: domande riaperte: "Per scuole pubbliche o accreditate"

Una grande opportunità che ora viene estesa per un tempo aggiuntivo, pensata per le famiglie toscane e quindi anche per quelle pistoiesi, che in passato hanno colto l’occasione. La Regione Toscana ha infatti riaperto la possibilità di richiedere il beneficio previsto dal "Bando Nidi Gratis" per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 20232024. Da giovedì scorso e fino al 27 ottobre è possibile presentare nuove domande per l’accesso ai contributi. L’avviso è consultabile sul sito della Regione Toscana nell’apposita sezione.

Possono presentare domanda tutti coloro che sono assegnatari di un posto in un nido o uno spazio gioco nelle strutture comunali o private accreditate inserite nell’apposito elenco; non è possibile per chi è in lista di attesa. L’elenco delle strutture è consultabile sul sito della Regione. Le nuove domande potranno essere presentate fino alle ore 18 del 27 ottobre, esclusivamente tramite sito internet della Regione Toscana al link www.regione.toscana.itnidigratis nella sezione "Guida per le famiglie".

Gli sconti per queste nuove domande ammesse a contributo saranno riconosciuti a partire dal mese di dicembre 2023. La Regione Toscana non ha previsto l’erogazione di contributi retroattivi, pertanto in caso le famiglie stessero già usufruendo del servizio educativo, dovranno sostenere il pagamento della retta fino al mese di novembre.

Per coloro che hanno presentato rinuncia al contributo regionale per l’anno 2023-2024, adesso è possibile presentare una nuova domanda, ma solo se la rinuncia è stata inviata prima dell’11 settembre 2023.

Non è possibile presentare una nuova domanda per modificare l’entità del contributo di chi ha già il beneficio chiedendo maggiori risorse, rispetto a quanto già precedentemente attribuito. La Regione Toscana ha aggiornato l’elenco delle domande ammesse a seguito della prima apertura del Bando Nidi Gratis. I genitori possono consultare l’elenco, pubblicato al seguente link https:www.regione.toscana.it nella sezione Documenti utilizzando il Codice univoco domanda di cui sono in possesso.