Anziana investita da un’auto. Andava a buttare la spazzatura. Travolta a due passi da casa

Tragedia sulla strada all’inizio del paese di San Marcello: una signora settantottenne abitante nella zona è morto dopo essere stata investita da un’auto condotta da un giovane, anche lui residente sulla Montagna pistoiese. Da quanto si è appreso, Anna Stizia, questo il nome della vittima, era uscita per buttare la spazzatura nei cassonetti posti sull’altro lato della strada, al limite del parcheggio del ristorante Il Mammolo, di fronte alla sua abitazione quando, probabilmente essendo ormai notte, il buio che era sceso ha limitato la visibilità e, sembra fosse anche vestita di scuro, nell’attraversare la strada è stata travolta da un’Audi che stava sopraggiungendo dal centro abitato di San Marcello, procedendo in direzione di Pistoia il cui conducente evidentemente non l’avrebbe vista, la mancanza di segni di frenata farebbero pensare così, la donna era a distanza di qualche metro dalle strisce pedonali. Testimoni della tragedia avrebbero affermato che al momento dell’incidente il traffico scorresse lento. L’uomo alla guida dell’auto sembra abbia visto la donna a bordo strada, e un attimo dopo lei era sul cofano della vettura, quando era già troppo tardi per evitarla. La ricostruzione, essendo stata fatta nell’immediatezza dell’evento presenta anche momenti ancora da chiarire ma le forze dell’ordine hanno lavorato per ricostruire la dinamica. Sul luogo sono sopraggiunti velocemente i soccorritori, allertati dal guidatore dell’auto che è rimasto sul luogo dell’incidente fino a che l’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Maresca non è partita alla volta dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove però la sfortunata signora è sopraggiunta già deceduta. La macchina coinvolta è stata posta sotto sequestro e la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La signora sembra vivesse da sola e che la parente più prossima sia una figlia che vive in Sardegna, che sarebbe stata prontamente avvertita.

La zona dov’è avvenuto il sinistro non è nuova a incidenti di questo tipo, infatti dopo un altro incidente mortale avvenuto, una quindicina di anni or sono, l’allora sindaco, Moreno Seghi, aveva fatto installare una serie di paletti che delimitassero una zona pedonale a lato della strada, utile a favorire i pedoni che vi si avventuravano.

Andrea Nannini