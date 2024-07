Anticipato il primo intervento di pulizia di grondaie e griglioni

E’ già iniziata e proseguirà nei prossimi giorni la prima parte della pulizia di grondaie e griglioni di Quarrata. Si tratta di lavori eseguiti da Publiacqua, che, su richiesta del Comune, sono stati anticipati a luglio visto che la stagione permette di agire senza interruzioni. L’amministrazione e Publiacqua infatti hanno preferito accelerare i tempi per quanto riguarda le vie del centro cittadino dopo che gli ultimi eventi piovosi avevano causato allagamenti negli esercizi commerciali. Il nubifragio del 9 giugno scorso, durato un paio d’ore con pioggia abbondante, aveva infatti fatto allagare i locali e i negozi che si trovano lungo il marciapiedi che da via Roma arriva fino a piazza Risorgimento. Il lavoro sui griglioni della rete fognaria dopo l’estate proseguirà nelle altre zone che non rientrano in questa fase. "L’obiettivo è evitare che l’acqua delle prossime piogge non defluisca a causa delle fogne intasate – spiega il sindaco Romiti - provvederemo con personale del Comune a pulire anche altre strade e piazze non interessate da questo primo intervento".