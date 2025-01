Ancora un innesto per la Pistoiese. Boccia in prestito dalla Spal

Cambia ancora la fisionomia del centrocampo della Pistoiese. Il direttore sportivo Taibi ha infatti piazzato un altro acquisto proveniente dai professionisti, andando a implementare ulteriormente la batteria di under che il tecnico Villa avrà a disposizione. Nella giornata di ieri infatti il club arancione ha annunciato l’arrivo dalla Spal con la formula del prestito di Alessandro Boccia, centrocampista classe 2004. Si tratta di un giocatore che ha legato buona parte della propria carriera giovanile ai colori biancazzurri del club di Ferrara, con cui, nella stagione 2021/22, ha vinto il campionato Under 18 e debuttato in Primavera 1 nello stesso anno. Nella passata stagione ha militato, sempre con la squadra Primavera, nel Frosinone, mettendosi in luce con 7 gol in 33 presenze nonostante l’annata difficile del club ciociaro, che ha chiuso all’ultimo posto in classifica il campionato di categoria. Nel campionato in corso, Boccia ha raccolto tre presenze in Primavera 2 con la Spal e lo scorso 20 dicembre ha esordito in Serie C con la prima squadra nel pareggio ottenuto sul campo dell’Ascoli. Contestualmente, la Pistoiese ha annunciato l’addio di Hamza Larhrib, che si è accasato al Ghiviborgo, militante nel Girone E della massima serie dilettantistica. L’ex Carpi e Corticella lascia gli arancioni dopo undici presenze, di cui due da titolare, e una rete a referto contro l’Imolese.

Boccia è un calciatore che nei propri trascorsi giovanili ha agito sia da esterno d’attacco che da centrocampista centrale, ruolo in cui si è messo in evidenza nelle ultime annate, mostrando anche un importante senso del gol. Un giovane che dunque allungherà le rotazioni tra gli under nel reparto mediano, dove figurano già, tra i 2004, Grilli, Foresta e Maloku. La duttilità di Boccia potrà essere utile sia per in mezzo al campo sia per far rifiatare l’ex Arezzo e Aglianese, nel caso in cui Villa dovesse decidere di dargli spazio sulla corsia mancina. Indubbiamente all’ultimo arrivato andrà dato il tempo necessario per inserirsi in una macchina che ad oggi sta viaggiando spedita e proprio per questo è probabile che, almeno per un paio di partite, l’allenatore arancione decida di dare maggior minutaggio a ragazzi di cui già conosce pregi e difetti.

Intanto la Pistoiese sta procedendo nell’avvicinamento alla sfida interna col Progresso, in programma domenica alle 14.30 al Marcello Melani. Sedute ad alta intensità per Polvani e compagni in quel di Chiazzano, con gli ultimi due allenamenti che saranno decisivi per sciogliere i dubbi di formazione, legati prevalentemente al centrocampo in cui sono in diversi a scalpitare per accaparrarsi le maglie da titolare che saranno come di consueto cinque. In ogni caso difficile pensare a stravolgimenti, anche perchè è difficile andare a cambiare una squadra reduce da quattro vittorie consecutive.

Michele Flori