Ambulatori di Masotti: "Il sindaco si attivi in difesa della salute"

"Ci rivolgiamo al sindaco che per legge è la prima autorità sanitaria sul territorio per sollecitarlo ad esercitare il proprio ruolo, affinché nelle more dei procedimenti burocratici attivati dalla Asl, si attivi per far sì che ai residenti delle frazioni interessate venga assicurata una presenza dei medici di medicina generale".

E’ l’appello che gli esponenti di Sinistra Italiana hanno lanciato nelle scorse ore al primo cittadino Piero Lunardi, a proposito del potenziamento del distretto ambulatoriale di Masotti da attuare per bilanciare le ultime partenze del personale sanitario e ridurre le criticità evidenziate. Una argomento che continua a tenere banco, in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero esserci a breve. E una richiesta simile è stata inoltrata al sindaco anche dalla Cgil. "Il servizio prevedeva da sempre due medici di medicina generale che coprivano la zona di Masotti, Serravalle, Ponte di Serravalle, La Castellina – ha detto Luana Del Bino, segretaria della Cgil Spi Pistoia Serravalle, rilevando le difficoltà della situazione venutasi a creare – ad oggi, l’intera zona è sguarnita ed il primo medico di famiglia è a Casalguidi".

L’Azienda sanitaria ha ribadito l’intenzione di non chiudere il presidio sanitario di Masotti, ricordando di aver ricevuto in linea di massima la disponibilità della nuova pediatra ad effettuare servizio ambulatoriale e preannunciando un bando volto a riportarvi medici di medicina generale. E il prossimo appuntamento sul tema che sta capitalizzando da giorni l’attenzione dell’intera comunità è previsto per domani alle 21.15, quando nell’aula polifunzionale della scuola "Margherita Hack" avrà luogo l’assemblea pubblica convocata qualche giorno fa dal Comune. Oltre al primo cittadino e agli assessori, saranno presenti anche i responsabili dell’Azienda Sanitaria Locale che informeranno i cittadini degli ultimi sviluppi sulla tematica. Per un incontro che, date le premesse e la raccolta firme lanciata qualche giorno fa, lascia ipotizzare una certa partecipazione da parte della cittadinanza.

Giovanni Fiorentino