Alluvione 2019. Dalla Regione 33mila euro

Un contributo di immediato sostegno versato al Comune di Serravalle tramite la Regione Toscana, che andrà a beneficio di tutti quei cittadini che hanno visto le rispettive proprietà maggiormente danneggiate dall’alluvione. Ma non da quello dello scorso 2 novembre, che pure ha causato danni tutt’altro che secondari sul territorio (e che ha richiesto un esborso di oltre 300mila euro solo per gli interventi da attuare in somma urgenza all’indomani del cataclisma per svuotare gli immobili dal fango e rendere nuovamente percorribili le strade più allagate, ndr). L’evento alluvionale in questione risale infatti al 2 dicembre del 2019, quando soprattutto Casalguidi (ma anche Cantagrillo) fu colpita dal maltempo che fra torrenti tracimati e tombature saltate causò problemi per centinaia di migliaia di euro (e rappresentò, con un abbondante senno del poi, un sinistro presagio di quel che sarebbe accaduto in un tardo pomeriggio di quattro anni dopo). Un evento che venne peraltro riconosciuto dal governo allora in carica come "Emergenza nazionale". Proprio pochi giorni fa, il Comune ha accertato con una determina l’importo di circa 33mila euro liquidati con un decreto regionale risalente allo scorso maggio. E l’ente ha a sua volta provveduto a liquidare ai beneficiari dell’indennizzo i primi 24mila euro: si tratta di ventuno nuclei familiari, ai quali spetterà una cifra che varia da un minimo di 7,20 ad un massimo di 2mila euro. Per suturare definitivamente una ferita aperta ormai cinque anni fa, nell’attesa che anche quella dello scorso autunno si cicatrizzi.