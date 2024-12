Alloggi per gli studenti negli alberghi dismessi

"Occorre che il governo modifichi i criteri con i quali il bando del Pnrr per la realizzazione di residenze universitarie individua le aree degli immobili cui destinare i finanziamenti: la domanda di posti letto è talmente alta che circoscrivere la possibilità di accesso alle risorse solo ai fabbricati situati all’interno o in prossimità del comune capoluogo di provincia che ospita sedi di università è fortemente limitativo". Il consigliere regionale di maggioranza Marco Niccolai (Pd) accoglie la proposta lanciata da Federalberghi-Apam e chiede modifiche dei criteri inseriti nel bando per la realizzazione di residenze universitarie. "Per questo – prosegue - ho presentato una interrogazione alla giunta regionale per chiedere se intenda attivarsi, auspicandolo, nei confronti del governo per farlo modificare, estendendo la platea dei Comuni. La questione è di competenza dell’esecutivo e con la Regione chiederemo con forza che valuti la scelta quanto prima. Per soggetti privati anche nella provincia di Pistoia e, in particolare, a Montecatini si aprirebbero molte possibilità per riconvertire strutture ricettive in disuso offrendo agli studenti buona qualità della vita e servizi".

Niccolai evidenzia che "Il bando fa bene ad avere come criterio quello del riuso di immobili dismessi ma limitare l’individuazione di questi fabbricati solo al comune dove ha sede l’ateneo o ai suoi comuni contermini è troppo limitativo. Parliamo di territori già saturi che però godono di buoni collegamenti che a mio avviso rendono comuni come Montecatini adatti per la conversione di strutture alberghiere per gli studenti fuori sede offrendo loro tutti i servizi della città. Concordo con gli albergatori sul fatto che si darebbe così anche nuove opportunità economiche al territorio". Da.B.