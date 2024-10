Al Pacinotti si fa lezione: "senza stress"

Per il secondo anno consecutivo, l’istituto Sismondi-Pacinotti di Pescia è la scuola referente per il percorso formativo "Stare bene per scegliere bene – benessere per un orientamento consapevole". Approvato dal ministero dell’istruzione e inserito all’interno della piattaforma ministeriale S.O.F.I.A, il corso propone un progetto gratuito destinato ai docenti delle scuole della Toscana, del Veneto e della Lombardia, con la finalità di favorire nelle classi la costruzione di un clima di sempre maggiore benessere, consapevolezza e cura. Il corso di Art of Living Educational propone un’esperienza di yoga, respiro e meditazione per una scuola senza stress nella quale allievi e insegnanti possano operare scelte ponderate e sempre più consapevoli. Grazie all’esperienza e alla competenza della professoressa Jolanda Sebastio, responsabile del progetto, il corso offre 8 incontri centrati su respiro, meditazione e pratica yoga.

Gli incontri, che avranno inizio nel mese di novembre, offrono ai docenti un cammino formativo che si propone l’apprendimento di strumenti concreti per ridurre il livello di stress, acquisire maggiore calma e chiarezza mentale, ricaricarsi di energia, comprendere e gestire i meccanismi alla base delle proprie scelte, per poi guidare gli studenti nelle loro. Un percorso, dunque, che parte dal benessere dei docenti e che vuole arrivare ai ragazzi, al loro star bene a scuola, affinché si costruisca insieme una comunità scolastica inclusiva e serena. Dopo il successo della scorsa edizione, il Sismondi-Pacinotti è pronto ad ospitare dunque nuovamente questa esperienza rigenerante, possibile grazie alla disponibilità del dirigente scolastico, professoressa Oria Mechelli e alla professoressa Sebastio.