Al call center senza stipendio. Raccolta fondi

Un appello : "Sessanta dipendenti del call center Softlab di Sant’Agostino sono senza stipendio". Scatta la campagna di raccolta fondi dell’Associazione Culturale Identità Futura. "Nonostante le promesse dell’azienda, gli stipendi di gennaio non sono stati pagati entro lo scorso venerdì come promesso, lasciando famiglie intere in difficoltà economica – si legge –. Questi lavoratori, che ogni giorno offrono il loro servizio con impegno e professionalità, ora si trovano senza alcuna certezza per il futuro. Hanno bollette da pagare, affitti da sostenere e famiglie da mantenere". "L’obiettivo di questa campagna è fornire un aiuto immediato a questi lavoratori in difficoltà, garantendo loro un supporto concreto per affrontare le spese più urgenti".