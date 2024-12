Agliana perde con Sansepolcro, Bottegone vola

L’Endiasfalti Agliana crolla inaspettatatamente in casa con Sansepolcro che occupa l’ultimo poston della classifica, con il risultato finale di 93 a 77, la Valentina’s Camicette Bottegone espugna 71-65 il campo del Cus Firenze: questo il responso del decimo turno del girone di andata del torneo di serie C. Agliana occupa il sesto posto in graduatoria con 10 punti, gli stessi di Bottegone ottavo. "Agliana è andata bene per i primi dieci minuti, stando nel piano partita, poi lo ha completamente lasciato da parte e Sansepolcro ne ha approfittato prendendo il largo" questo il laconico e lucido commento al termine gara del coach neroverde Giulio Gambassi.

(Questi i parziali dei quarti: 25-12, 43-38, 56-67). Endiasfalti: Zita 4, Bacci 5, Manetti 16, Bonistalli 4, Nieri 9, Rossi 18, Mucci 14, Nesi 7, n.e. Bardazzi, Innocenti, Baroncelli.

Prosegue invece l’ottimo momento di forma di Bottegone che porta a casa la quinta vittoria nelle ultime sei gare.

Un match condotto dalla formazione giallonera dall’inizio alla fine grazie a un approccio, tecnico e mentale alla partita solido e importante: tutti sul pezzo, nessuna distrazione. "Il risultato è un po’ bugiardo, visto che abbiamo condotto la gara dall’inizio alla fine riuscendo a mettere fra noi e i nostri avversari anche 15-20 punti di vantaggio – afferma il coach della Valentina’s Maurizio Milani a fine incontro –. Sono stati bravi i nostri avversari nei momenti chiave a trovare canestri estemporanei, che gli hanno permesso di rientrare a contatto".

Cus Firenze – Bottegone 65-71 (12-17, 24-42, 41-58). Bottegone: Magnini 4, Biagi 15, Mati 3, Cukaj 8, Calderaro 10, Cecconi, Meacci 12, Giusti 2, N. Milani 7, Catalano 6, Santi 4.

Gianluca Barni